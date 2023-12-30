أداء مميز لمؤشرات الأسهم الأميركية خلال 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 كانون الأول (بترا) - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال العام الحالي 2023 وبنسب متفاوتة لكن جميعها حققت ارتفاعات ملحوظة.

وفي تحليل الأداء الشهري والسنوي لتلك المؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي هذا الشهر 3.98 بالمئة، بينما ارتفع الى 13.70 بالمئة خلال العام 2023 ليغلق على 37689 نقطة.

وارتفع كذلك مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 4.94 بالمئة بشهر كانون الاول وبنسبة 43.42 بالمئة خلال 2023 ليغلق العام على 15011 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (S&P500) 3.81 بالمئة في الشهر الحالي ونسبة 24.23 في العام 2023 ليغلق على 4769 نقطة.

وكذلك ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، بنسبة 8.83 بالمئة خلال كانون الاول وبنسبة 15.09 بالمئة في العام 2023 ليصل الى 2027 نقطة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

30/12/2023 08:07:40