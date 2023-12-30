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فرقة عبد الحليم نويرة تقدم أعمال محمد فوزي بدار الأوبرا المصرية.. 4 يناير

12/30/2023 4:20:15 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم فرقة عبد الحليم نوير حفلاً موسيقيًا لباقة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس القادم الموافق 4 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وسيشارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة وهم الفنانة سمية وجدي، الفنانة رحاب مطاوع، الفنان حسام حسني، الفنان إسلام رفعت، الفنان محمد متولي، الفنان مصطفي النجدي.





فرقة عبد الحليم نويرة


يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.



وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.














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