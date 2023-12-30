فرقة عبد الحليم نويرة تقدم أعمال محمد فوزي بدار الأوبرا المصرية.. 4 يناير

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- Youm7) تقدم فرقة عبد الحليم نوير حفلاً موسيقيًا لباقة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس القادم الموافق 4 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وسيشارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة وهم الفنانة سمية وجدي، الفنانة رحاب مطاوع، الفنان حسام حسني، الفنان إسلام رفعت، الفنان محمد متولي، الفنان مصطفي النجدي.
فرقة عبد الحليم نويرة
يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.
وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.
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