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المخرج الكبير محمد فاضل ضيف كلام في السيما يوم الخميس 11 يناير

12/30/2023 4:20:15 AM
(MENAFN- Youm7) خصص المخرج أشرف فايق عنوانًا لصالونه السينمائي القادم كلام فى السيما
"المخرج محمد فاضل.. وإبداعاته في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة" ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم الخميس 11 يناير 2024
في تمام السابعة 7 مساء، والخميس 18 يناير بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب، والصالون، ويقام الصالون برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني .

خلال هذا اللقاء والمناقشة مع الجمهور سوف يتم عرض أجزاء من أعماله المتنوعة، ويدير اللقاء الناقد محمود عبد الشكور الذي سوف يتحدث عن تجربته ورحلته الفنية كمخرجا في التليفزيون وفي السينما وفي الإذاعة بالإضافة لبعض تجاربه في المسرح أيضا.

وجدير بالذكر أن المخرج محمد فاضل خريج كلية (الزراعة)، وفي المرحلة الثانوية كون فاضل فرقة مسرحية مع مجموعة من زملاءه وكانوا يعرضون أعمالهم في الملاجئ، وكان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير (القاهرة والناس) 1972 والذي لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه، ثم كون ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها: (أبنائي الأعزاء شكراً) 1979، (وقال البحر) 1982، (أبو العلا البشري) بجزئيه 1985- 1996، (عصفور النار) 1987، (الراية البيضا) 1988، (أنا وأنت وبابا في المشمش) 1989، (النوة) 1991، ولم يقتصر عمل محمد فاضل على التليفزيون فحسب بل امتد إلى السينما أيضاً فقدم عدة أفلام منها : (شقة في وسط البلد) 1975، (حب في الزنزانة) 1983، (ناصر 56) 1996، (كوكب الشرق) 1999.

وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل " الضاحك الباكي " تأليف محمد الغيطي ، والذي تناول خلاله قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، مركزا في العمل علي الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها أيضا ، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.


المخرج محمد فاضل ضيف صالون كلام ف السيما










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