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تنوع كبير بعروض مسرح الدولة 2023 بين روايات أجنبية ونصوص عربية ومؤلفين معاصرين

12/30/2023 4:20:15 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الموسم المسرحي للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تنوعًا كبيرًا في العروض المقدمة خلال عام 2023، علي مختلف المسارح ، حيث نجد روايات عالمية ونصوص عربية وكذلك نصوص لمؤلفين معاصرين.





خالد جلال




فنجد في المسرح القومي والذي يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوي تم تقديم عرض " سيدتي أنا " والمأخوذ عن رائعة برنارد شو "بجماليون" من بطولة كلاً من داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.





خطة كيوبيد




أما في المسرح الكوميدي الذي يديره الفنان ياسر الطوبجي ،قد تم تقديم مسرحية " طيب وأمير " وهو مأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، وهي رؤية معاصرة لفيلم " سلامة في خير" ، كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات
أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.





سيب نفسك




وتم تقديم كذلك مؤخراً مسرحية يوم عاصم جداً ، من تأليف أيمن النمر ، وإخراج عمرو حسان ، ومن بطولة بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت ومجدي البحيري وشريهان شاذلي وسلوى عزب ومحمد بطاوي وآيه خلف ومازن المونتي ومصطفى بهنسي بالاشتراك مع أحمد هيثم ومريم ابو طالب ومحمد صبري ،ديكور محمد فتحي ، ملابس مها عبد الرحمن ، إضاءة عز حلمي ، موسيقى وألحان حازم الكفراوي ، مكياج أمل حسام ، استعراضات حسن شحاته ، أشعار وتأليف أيمن النمر ، فوتوغرافيا وتصميم دعاية خالد مهيب ، فريق الإخراج امل نور الدين وأحمد لطفي وأحمد هيثم ، مخرجان
منفذان أمي على ماهر وعمر لطفي .





باب عشق




وفي مسرح الشباب الذي يديره الفنان سامح بسيوني قد تم تقديم عرض ياسين وبهية وهو عن رائعة الأديب نجيب سرور ، وإخراج يوسف مراد منير،وبطولة كلاً من
حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبوزيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر على، تأليف موسيقي وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج مساعد أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ: محمد عاشور، غناء فتحي ناصر .



وفي المسرح الحديث الذي يديره الفنان محسن منصور قد قدم عرض " خطة كيوبيد " من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر ، بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، ومن إخراج أحمد فؤاد ، وتم تقديم كذلك مسرحية عجيب وعجيبة من تأليف سعيد حجاج بطولة سيد الرومي ، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة ، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث ، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام احمد، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.





النقطة العميا




وقدم كذلك الدكتور جمال ياقوت بمسرح السلام مسرحية سلم نفسك تأليف مارك ايجيا ، وهو عرض مونودراما بطولة فاطمة محمد علي ، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة
نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين د أمير عبد المسيح، ترجمة
نبيلة حسن .



أما مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان فقد قدم عرض " بيت روز " من تأليف وإخراج محمود جمال الحديني ، بطولة سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور و أزياء
هبة الكومي، تصميم إضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال، وقد كذلك عرض " باب عشق " من تأليف الكاتب إبراهيم الحسيني وبطولة ماهر محمود إسماعيل، أحمد حسن، فكري سليم، إسلام بشبيشي، شيماء يسري ، هالة ياسر، مي زويد، دنيا عوني، محمد صلاح، محمد أمين ، عمرو علي ،
موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري،، إخراج حسن الوزير.



أما في مسرح الغد الذي يديره الفنان سامح مجاهد قدم عرض " ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه ، وإخراج دكتور أسامة رؤوف ،بطولة : ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، والديكور لحمدي عطية، والإضاءة لأبوبكر الشريف، والملابس لدينا زهير، والماكياج لجهاد سعيد والموسيقي لرفيق جمال والبوستر لعادل صبري والدعاية والسوشيال ميديا لمحمد فاضل ، ومؤخراً قدم عرض النقطة العميا عن رواية العطل للكاتب السويسري فريدريش دورنيمات ، بطولة كلاً من نور محمود، أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.














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