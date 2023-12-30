أنفلونزا هدى سلطان جعلتها تغنى يوناني فى رأس السنة.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) دومًا ما كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.

وحكت هدى سلطان موقفًا طريفًا حدث لها فى الخمسينات فترة زواجها بوحش الشاشة فريد شوقى حين حل عيد رأس السنة وكانت حينها مصابة بالأنفلونزا، فقرر زوجها ألا يخرج للاحتفال بهذه المناسبة ليبقى إلى جوارها، ولكنها صممت أن يخرج للاحتفال وتحاملت على نفسها مؤكدة أنها تريد الخروج معه للاحتفال، وأصرت على ذلك وبالفعل ارتدت ملابس صوفية ثقيلة.

وخرجت بصحبة وحش الشاشة يتجولان بالسيارة فى شارع الهرم، وفى الطريق اجتذبهم ضجة كبيرة بأحد الملاهى الذى اشتهر بكثرة رواده من أبناء الجالية اليونانية الذين كانوا يحتفلون برأس السنة، ولم تتوقع هدى سلطان أنهم يعرفونها، وما كادت تجلس هى وزوجها الفنان الكبير فريد شوقى حتى ارتفع هتاف أبناء الجالية اليونانية يحيونها باللغة العربية قائلين: " تعيش خدى سلطان"، وتجمهروا حولهما يطلبون منها أن تغنى، وفشلت فى إقناعهم بأنها مريضة، واضطرت أمام إلحاحهم أن تغنى لهم، وفوجئت بتجاوبهم وحبهم للأغانى العربية، ثم لقنها قائد الأوركسترا اليونانى مطلع أغنية يونانية مشهورة، وما كادت تغنيها حتى ضجت الصالة بالتصفيق والهتاف وأكدت الفنانة الكبيرة أنها لا تنسى هذه الليلة المميزة التى غنت فيها اجريجي أى يوناني.