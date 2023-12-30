طريقة عمل تورتة الفراولة فى المنزل.. تنفع للاحتفال برأس السنة

(MENAFN
- Youm7) أيام قليلة وتبدأ الاحتفالات بليلة رأس السنة ولذلك تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أفضل طرق لتحضير "تورتة الفراولة" فى المنزل، ليحتفلن مع أسرهن، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع
طريقة عمل تورتة الفراولة على طريقة الشيف مي صيام من خلال مكونات متوفرة فى المنزل.
كيك الفراولة طريقة عمل تورتة الفراولة:
المكونات:
نصف كيلو
دقيق الاسبونج .
5 بيضات.
فانيليا.
ملعقة كبيرة خل.
نصف كوب مياه.
ربع كيلو بودرة كريم شانتيه خام.
نصف كوب سكر.
2 كوب لبن مثلج.
فراولة فريش.
طريقة تحضير تورتة الفراولة في المنزل
اضربي البيض مع الفانيليا والخل والدقيق الاسبونج والمياه جيداً حتي يصبح القوام ثقيل وأبيض اللون.
ثم ضعيه في صينة مدهونة سمن مقاس 24.
ثم ادخليه فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180لمدة 50 دقيقة.
ثم تترك لتبرد تماماً لسهولة التقطيع.
ثم قسمي طبقات الكيك إلى 3 طبقات.
ثم تسقي الطبقة الاولي بسيرب خفيف أو عصير فراولة.
ثم توضع الكريمة وحبات صغيرة من الفراولة.
ثم توضع طبقة كيك وتسقي
بالسيرب أو عصير فراولة.
ثم توضع كريمة.
ثم ضعي أخر طبقة وتسقي وتغلف بالكريمة جيداً.
ترص حبات الفراولة حول التورتة وتلمع بجيلي تلميع لونه أحمر.
تحضير الكريمة
ضعي السكر على اللبن أولاً حتي الذوبان ثم ادخليه الفريزرحتي يبرد.
ثم اضربي الكريم شانتيه باللبن المثلج المحلي حتي الحصول على قوام متماسك للكريمة.
تحضير السيرب الخفيف
1كوب مياه على واحد إلا ربع كوب سكر ويترك على النار حتي الغليان وذوبان السكر ويترك ليبرد تماماً قبل الاستخدام.
تورتة الفراولة
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