من هى فرانسواز بيتينكورت أغنى امرأة فى العالم؟..ثروتها 100 مليار دولار

MENAFN - Youm7) سيدة الأعمال الفرنسية فرانسواز بيتينكورت مايرز، وحفيدة مؤسس إحدى العلامات التجارية المتخصصة فى صناعة منتجات العناية بالبشرة ، أول امرأة تجمع ثروة قدرها 100 مليار دولار، وتعتبر أغنى امرأة فى العالم، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

فرانسواز بيتينكورت مايرز





وتمتلك الشركة عدداً من العلامات التجارية، بما في ذلك برادا وإيف سان لوران، بالإضافة إلى لانكوم، ورغم ذلك تتميز فرانسواز البالغة من العمر 70 عاماً بإطلالتها البسيطة، حيث ترتدى نظارات كبيرة ذات حواف ثقيلة ووشاح لامع مع بدلة ببنطلون وتضع القليل من كحل العيون الأسود، والقليل من الماكياج، كما لها مجلدات مثل خمسة مجلدات من "نظرة على الكتاب المقدس" ومجلد آخر يتناول الأساطير اليونانية.

فرانسواز بيتينكورت

وتهوى العزف على البيانو، حتى إنها تمتلك بيانو كبيرا بشقتها المكونة من طابقين في ضاحية نويي سور سين الثرية في باريس، وتعتبر البيانو بمثابة متنفس لها وبدأت العزف عليه منذ طفولتها حيث كانت تتلقى دروسًا من إيفون ليفيبور والتي كانت تعتبر من الملحنين المشاهير.

فرانسواز بين زوجها وابنها

واستطاعت فرانسواز أن تصل إلى 100 مليار دولار بعد أن وصل أسهم الشركة التي أسسها جدها يوجين شويلر في عام 1909، إلى مستوى قياسي، لكن مكانتها كأغنى امرأة في العالم ورثتها عن والدتها ليليان بيتنكور، السيدة التى تمتلك مجموعة شركات التجميل، وتوفيت عن عمر ناهز 94 عامًا فى عام 2017.

وعملت فرانسواز في مجلس إدارة العلامة التجارية المتخصصة بمنتجات العناية بالبشرة منذ عام 1997 وهي رئيسة الشركة القابضة العائلية (تمتلك العائلة حصة قدرها 33 في المائة في الشركة)، فإن فرانسواز لا تركز فقط على أعمالها التجارية بل هي أيضًا رئيسة المؤسسة الخيرية لعائلتها، والتي تدعم المساعي الفرنسية في العلوم والفنون،

وتعهدت بتقديم 173 مليون جنيه إسترليني لإصلاح كاتدرائية نوتردام في عام 2019، بعد الحريق الذى دمرها.







