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الإسكان تقرر طرح حق امتياز إعلانات الطرق بالقاهرة الجديدة إلكترونيا

12/30/2023 4:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمراني الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 15 : 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة (يوني بول ثابت - يوني بول Fpole - Fpole screen - screen - فوانيس - لابات - 3*4 - 2*3 - مرايات الكباري)، بمناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني "#/misc/advertising".



وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه وللمرة الأولى يتم فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني، وذلك بالتنسيق بين قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ممثلاً فى وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، وقطاع التخطيط والمشروعات، ممثلاً في وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي، وتم البدء بتطبيق التقديم الإلكتروني بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم تعميمه على باقى المدن الجديدة تباعاً، وذلك تماشيا مع جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى.



وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يتم التقديم طبقاً للخطوات التالية، الاطلاع على الخريطة المتواجدة على الموقع الإلكتروني والتي تحتوي على تفاصيل أنواع الإعلانات المختلفة ومقاساتها داخل القطاعات المقسمة بالمحاور الرئيسية المطروحة، ويتم تحميل الكتيب الإرشادي متضمنا أهم الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص حق الاستغلال الإعلانى للمواقع الإعلانية المطروحة، وكذا تحميل كراسة الشروط بعد دفع ثمنها إلكترونيا بالموقع المخصص لذلك، بعدها يتم اختيار أحد القطاعات أو أكثر من قطاع حسب رغبة المتقدم، ويتم طباعة النماذج المرفقة بالموقع واستيفائها وإعادة تحميلها مع كامل المستندات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك خلال الفترة المعلن عنها، ولا يتم قبول أي طلبات يدويا أو خارج الفترة المحددة، ويتم الالتزام بالنماذج التصميمة الموحدة لكل نوع إعلان ومقاساته طبقا لما هو متوافر في كراسة الشروط.



وأشار عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن المناطق المتاحة للإعلان، تشمل، محور التسعين الشمالي مقسم إلى 15 قطاعا يحتوي كل منها على عدد من الإعلانات المختلفة، ومحور مصطفى كامل، مقسم إلى 4 قطاعات، ومحور السادات مقسم إلى 7 قطاعات، ومحور محمد نجيب مقسم إلى 4 قطاعات، ومرايات كوبري محمد نجيب وعددها 4، ومرايات كوبري السادات وعددها 2، وسيتم دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة المختصة بجهاز المدينة، وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونا، وفي حين تقدم أكثر من طلب على أحد القطاعات والتساوى بينهم فنيا واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، سيتم إجراء المزايدة العلنية على مقابل استغلال مواقع الإعلانات واللافتات بالقطاعات المختلفة طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات، التي سيتم إتاحتها خلال فترة التقديم.


















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