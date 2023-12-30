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موسكو: مسودة اتفاق التجارة الحرة بين الاقتصاد الأوراسي ومصر على قدر عال من الإنجاز

12/30/2023 4:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، إن مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر على مستوى عال من الإنجاز، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".


وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الحالي يمكننا القول، إن مسودة اتفاقية التجارة الحرة في درجة عالية من الجاهزية، وتلتزم جميع الأطراف بإكمال عملية التفاوض".


وأشار بيريتشيفسكي إلى أن العمل في مجال تحضير اتفاقيات من هذا النوع، يتطلب نهجا متكاملا ودقيقا، لأنه يؤثر على المصالح التجارية والاقتصادية لست دول في وقت واحد، بما في ذلك الدول الأوراسية الخمس.


وقال: "لا يجوز الاندفاع والاستعجال في مثل هذه الأمور. التركيز ليس على توقيت التوقيع، بل أولا وقبل كل شيء، على الجودة والدراسة المفصلة لجميع بنود الاتفاق التجاري المستقبلي لتحقيق توازن متبادل المنفعة".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر "في مرحلة متقدمة للغاية"، ونوه بأن روسيا الاتحادية معنية بالتوقيع على الوثيقة في أقرب وقت ممكن.


يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.








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