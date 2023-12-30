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الطاقة الذرية: نستعد لعام جديد من البحث العلمى والتطبيقات لخدمة المجتمع

12/30/2023 4:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) تقود هيئة الطاقة الذرية المصرية قاطرة البحث العلمي والتطبيقات العملية لخدمة المجتمع
في مجالات العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة وذلك عن طريق البنية التحتية للبحوث النووية المتمثلة في مفاعل مصر البحثي الثاني
والسيكلترون الإلكتروني ووحدات التشعيع الجامي والمعجل الإلكتروني والمعامل المركزية ومعامل البحوث بمراكزها النووية الأربعة والتي تشمل مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة بأنشاص ومركزي بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر، وهي تقوم بأنشطة تطبيقية في مجالات الطب، الهندسة ، الزراعة، العلوم، الصناعة، وهي تغطي أنتاج النظائر المشعة على المستوى المحلي كما تسعى للتصدير، كما تقوم بتشعيع الأغذية والمنتجات المصرية بوحدات التشعيع لخدمة أغراض تصدير المنتجات المصرية وزيادة الدخل القومي.



وكشف الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذري ، فى بيان له اليوم، عن حصاد أنشطة الهيئة خلال عام 2023 بأن الهيئة تمثل المدرسة العلمية للعلوم والابحاث النووية في مصر وهي تذخر وتفخر بعلمائها وإدارييها وجميع العاملين بها والذين قاموا بمجهود متميز خلال عام 2023
في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري والتعاون المحلي والأقليمي والدولي بالإضافة لأنشطة التدريب لطلبة الجامعات المصرية وتأمل الهيئة إمتداد هذا النشاط خلال الأعوام القادمة مع ضرورة وأهمية دعم الدولة بتوفير الكوادر الشابة والدعم للعاملين بالهيئة للحفاظ على كوادر الهيئة ولضمان استمرارية أنشطتها خلال الأعوام القادمة.



وأوضح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تستعرض
حصاد أنشطة الهيئة خلال 2023 والتي تشمل:




التعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية

وتهدف أوجه التعاون إلى إستحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري.

-
يناير 2023: بروتوكول للتعاون مع جامعة الاسكندرية

-
يناير 2023: بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

-
يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم

-
يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

-
يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم

-
يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

-
يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.




الأنشطة العلمية لمراكز الهيئة والشعب والأقسام العلمية بالهيئة

تقوم المراكز العلمية بالهيئة بأنشطة علمية وبحثية وتطبيقية بالإضافة إلى القيام بأنشطة لعرض الانتاج العلمي على مستوى الأقسام والشعب العلمية، كما تقوم بأنشطة تطبيقية في مجالات البحوث المختلفة.

-
يناير 2023: اليوم العلمي للقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

-
فبراير 2023: ندوة علمية بمركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي عن دور الآمان النووى والاشعاعى فى ظل التغيرات المناخية

-
مارس 2023: مؤتمر محلي عن كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع يعرض أحدث أبحاث البوليمرات في مصر و تطبيقاتها لخدمة المجتمع

-
مايو 2023: اليوم العلمي لقسم بحوث الامان النووي والطوارئ الإشعاعية بمركز تكنولوجيا الاشعاع

-
يوليو 2023:
الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع تفتتح اليوم العلمي لقسم الهندسة الإشعاعية لعرض احدث الابحاث العلمية المتقدمة في علوم الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم والصناعات النووية

-
سبتمبر 2023: الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا وتعتمده من وزارة الزراعة والذي تزيد انتاجيته بنسبة 30%
عن الأصناف التقليدية

-
أكتوبر 2023: الدكتورة
نادية لطفي رئيس مركز بحوث الامان النووي والاشعاعي تفتتح المؤتمر العلمي لشعبة الرقابة الإشعاعية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وتستعرض تسويق أنشطته كمركز دعم فني متميز في مجالات الأمان النووي والإشعاعي لخدمة مراكز الطب النووي والعلاج الإشعاعي وشركات البترول والقطاعات الطبية والصناعية والهندسية





التدريب لطلبة المدارس والتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية

تقوم هيئة الطاقة الذرية بأنشطة التدريب من خلال مراكز التدريب ومراكزها المختلفة وقد قامت خلال عام 2023 بأكبر تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية كما أنها تقوم بتدريب طلبة مدرسة الضبعة النووية لتأهيل الكوادر للبرنامج النووي المصري.

-
يناير 2023: بدأ التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

-
فبراير 2023: برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي للدفعة الثانية من طلاب السنة النهائية بقسم الالكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

-
فبراير 2023: زيارة طلبة المرحلة الثانوية من مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للهيئة.

-
مارس 2023: زيارة علمية لطلبة قسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

-
سبتمبر 2023:
إنتهاء أكبربرنامج
تدريب صيفي ل 1900 من طلاب 20 جامعة مصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمشاركة 250 عضو هيئة تدريس من جميع مراكز ومشروعات الهيئة.





التعاون الدولي

لتنفيذ ركائز القوة الناعمة لمصر والتي من أحد ركائزها العلم والعلاقات الدولية لتعزيز دور مصر وتأكيد مكانتها على الساحة العربية والأفريقية والدولية.
تعتمد إستراتيجية الهيئة للتعاون الدولي على تنفيذ العديد من الأنشطة الدولية والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تقوم فيه الهيئة بدور المنسق الوطني لأنشطة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر او على المستوى العربي من خلال التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، أو على المستوى الأفريقي من خلال التعاون الدولي مع الأفرا



التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الدولي

-
مارس 2023: زيارة من رئيس برامج التعاون الفني بقطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا لمدة أسبوع لمراجعة استراتيجية التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات النووية وغيرها في مصر

-
مايو 2023: الاجتماع
الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولي عن إستخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري بحضور أمين عام المجلس الأعلى للأثاروعلماء الأثار من 17 دولة

-
مايو 2023: الاجتماع الاقليمي الدولي للطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشرم الشيخ عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة بمشاركة 31 دولة.

-
يونيو 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي
يستقبلان سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة في زيارة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص

-
يوليو 2023: مركز المعامل الحارة بالطاقة الذرية المصرية و معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ينظمان ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة باستخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة

-
أغسطس 2023: ورشة عمل مع الخبراء الأفارقة للإنتهاء من من الدليل المرجعي للرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة بالتقنيات النووية لإعداد قاعدة بيانات الملوثات البلاستيكية بالشواطيء الأفريقية

-
سبتمبر 2023: رئيس الوزراء يشكل الوفد الرسمي المصري في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا السابع والستون من
الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية و الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية و الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

-
سبتمبر 2023: أول برنامج تدريبي أقليمي عن" استخدام التقنيات النووية المتقدمة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لإدارة المياه الزراعية "
ومصر تحصل من الوكالة الدولية على جهاز استشعار نيوتروني بالأشعة الكونية
لقياس نسبة الرطوبة بالتربة للإستخدامات الزراعية

-
نوفمبر 2023: برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنظيم المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي من أسوان تحت شعار" المرأة في خدمة التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية"

-
نوفمبر 2023: ورشة عمل دولية عن الاتجاهات الحديثة في استخدام المواد المغناطيسية في أنظمة التبريد الحديثة الصديقة للبيئة وتعرض أهم نتائج مشروع التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

-
ديسمبر 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس في دورته ال72

-
ديسمبر 2023: هيئة الطاقة الذرية تحصد المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية
لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



التعاون الأفريقي

-
يناير 2023: تدريب مهندسين من زيمبابوي فى مجال اجهزة القياس النووية والتطبيقات الصناعية للنظائر المشعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

-
مارس 2023: ورشة العمل الأفريقية الاقليمية عن استراتيجية تسويق وخطط عمل مفاعلات الأبحاث النووية وذلك لدعم الدول الافريقية التى تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للابحاث، وكذلك دراسة تسويق منتجاتها

-
يونيو 2023: الدورة التدريبية المتخصصة لتدريب وبناء الكوادر الأفريقية في مجال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة

-
أكتوبر 2023: اجتماع خبراء الدول الأفريقية لمناقشة مشروع الافرا لإنشاء نظم متكاملة لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والتكامل بين التربة والثروة الحيوانية لمواجهة التغيرات المناخية





التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية

-
مارس 2023:
الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية و النظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات و الأمراض و مقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية

-
مارس 2023: ورشة عمل بمشاركة عشرة دول عربية عن الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه

-
مايو 2023: الدورة التدريبية بمشاركة ثمانية دول عربية في
مجال معجل السيكلوترون" نظرية التشغيل – التطبيقات – الأمان

-
مايو 2023: دورة تدريبية متقدمة عن بعد بعنوان "معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية"

-
يوليو 2023: الدورة التدريبية المتقدمة عن الإتجاهات الحديثة
في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه

-
أكتوبر 2023: اجتماع الخبراء للدول العربية حول وضع النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع

-
أكتوبر 2023: البرنامج التدريبى للدول العربية عن استخدام التقانات النووية في الزراعة العضوية والحيوية وفى تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها في نظم الري والزراعة الدقيقة والمستدامة





المشاركة الدولية لعلماء الهيئة وتميزهم على المستوى المحلي والدولي

تتميز الهيئة بالكوادر العلمية المتميزة سواءاً على المستوى المحلي أو الدولي ويشارك علمائها في شتى المحافل الدولية لعرض ابحاثهم وكذلك المشاركة في الاجتماعات الفنية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا وكذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية.

-
ابريل 2023: دكتور/ تامر صقر يمثل الطاقة الذرية بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن التوجهات الدوائية للمستحضرات الصيدلانية المشعة ببحث جديد عن عن استهداف الأورام السرطانية بمستحضرات صيدلانية مشعة بتقنية النانو تكنولوجي

-
مايو 2023: زيارة ناجحة للدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة لروسيا لبحث وتعزيز العلاقات مع معهد التعاون الروسي للبحوث النووية
JINR

-
مايو 2023: دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ينيب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضور المجلس التنفيذي الحادي والسبعين والمؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

-
مايو 2023: دكتورة / نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي تمثل مصر والدول العربية والأفريقية بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن تكهين المنشآت النووية والإشعاعية

-
مايو 2023: الدكتور السيد رمضان السيد الباحث بهيئة الطاقة الذرية يحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

-
يوليو 2023: الدكتورة / نشوة رضوان تعرض احدث ابتكار طبي بالطاقة الذرية لعلاج الامراض الجلدية المستعصية وعلاج شيخوخة الجلد بالمؤتمر الدولي للأمراض الجلدية بسنغافورة

-
أغسطس 2023: الاستاذ الدكتور/ هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق يتسلم شهادة حصوله على جائزة النيل وكذلك الميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية وذلك في أكاديمية البحث العلمي وتعد هذه الجائزة أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة وتمنح لشخصية بارزة في مجاله.

-
سبتمبر 2023: رواد الطاقة الذرية في مشروع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري " عاش هنا" لتوثيق وتخليد الرموز المصرية المؤثرة في نهضة مصر الحديثة والبدء بالعالم الاستاذ الدكتور فوزي حسين حماد والعالمة الاستاذة الدكتورة تماضر الخلفاوي

-
أكتوبر 2023: دكتور/ محمد شعت ودكتورة سهير قراعة يمثلان مصر بالمؤتمر الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن دور الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ للحصول على صفر أنبعاثات كربونية بحلول 2050

-
أكتوبر 2023: مشاركة الدكتورة غادة عادل وكيل شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالاجتماع الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا حول إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة

-
نوفمبر 2023: 16 عالم من الطاقة الذرية بقائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم والتي تصدرها جامعة ستانفورد في مجالات علوم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لعام 2023

-
ديسمبر 2023: الدكتورة كاميليا حجاج تشارك في الاجتماع التنسيقي الأول للمشروع الدولي البحثي عن تطبيقات هيدرولوجيا النظائر البيئية لحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنسق وطني من المعمل المركزي للنظائر البيئية بمركز بحوث الأمان النووي
والاشعاعي

-

التعاون مع شركات البترول

-
فبراير 2023: بروتوكول تعاون مع شركة بتروسيف للتعاون في مجال إزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية
(NORM)والوقاية الإشعاعية بمنشآت إنتاج البترول والغاز.




الندوات والأنشطة العلمية والعامة

-
فبراير 2023: اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع تنظم ندوة عن الوقاية الإشعاعية

-
مايو 2023: ندوة علمية لنادي أعضاء هيئة التدريس عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

-
يونيو 2023:
الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضي للجمعية المصرية للفيزياء النووية

-
يوليو 2023: الجمعية المصرية للعلوم النووية بالطاقة الذرية وإدارة ترميم المومياوات بوزارة السياحة والأثارتنظمان ورشة تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعى فى مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية

-
سبتمبر 2023: إعلان نتائج انتخابات نادي اعضاء هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وفوز أحدى عشر عضو

-
سبتمبر 2023: الورشة العلمية عن الوقاية الإشعاعية للشبكة القومية لفيزياء الاشعاع بالطاقة الذرية

-
دور الأعلام النووي في التعريف وتوعية المجتمع بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

قام الإعلام المصري بدور فعال وهام خلال عام 2023
لنشر أنشطة الهيئة وتعريف وتوعية المجتمع المصري بالمجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث شكلت الهيئة مع ممثلي جميع الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو منصات التواصل الاجتماعي منصة إعلامية متخصصة علمية لجميع الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الرسميين والعاملين على التغطية الإعلامية لأنشطة مجالات الطاقة والكهرباء وأنشطة الطاقة الذرية تحت مسمى " فريق الإعلام النووي" وقد تم وضع ألية محددة لتناول الموضوعات عن طريق بيانات رسمية من المتحدث الرسمي للهيئة لضمان مصداقية المعلومات وجودة وشفافية ووضوح المحتوى العلمي والإعلامي .







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