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إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

12/30/2023 4:20:08 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت مدينة المنصورة الجديدة على مدار يومين، فعاليات القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعى "جنة وسكن مصر" بالمدينة، حيث تمت القرعة باستاد المنصورة الرياضي.



صرح بذلك المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أنه تم إجراء القرعة بين 5942 متقدماً على 192 وحدة بمشروع جنة، و3742 متقدما على 96 وحدة
سكنية بسكن مصر، وذلك بحضور لجنة مشكلة من ممثلي القطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة.



وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين.



وأشار الغمراوي، إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.



وعقدت القرعة بحضور الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، و تم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية.
















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