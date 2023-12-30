شاهد لوحة الفنان الفرنسى باسكال كوست عن مصر

MENAFN - Youm7) تنوعت لوحات المستشرقين الذين جابوا مصر فى القرن التاسع عشر وقد سحرهم تسجيل ما رأوه من مشاهدات من الحياة عبر وادي النيل فى الوقت الذى تزايدت فيه أعداد اللوحات التى تتناول الحياة الممصرية فى تلك الفترة.

ومن الفنانين الذين عملوا فى مصر خلال اقرن التاسع عشر باسكال كوست الذى بدأ حياته بدراسة الرسم والتصوير فى مرسيليا

جاء الى مصر بتوصية من جومار المشرف على البعثات العلمية فى عصر محمد على سنة 1817 حيث جاء ليشرف على مصنع البارود الذى امر محمد على بناؤه فى القاهرة وكانت بصحبته المهندس والفنان برايس دافين.

وتميز باسكال كوست بأنه معمارى وفنان فى نفس الوقت حتى أنه قام بعمل دراسات عن جامع المؤيد شيخ وهو من أكثر مساجد القاهرة التى جذبت انتباه باسكال كوست فنراه كثيرا فى لوحاته كما تضمنت دراسته عن المسجد إعادة تصور لما كان عليه المسجد وقت بنائه.

اهتم باسكال كوست عشقا بكل مفردات العمارة الاسلامية بالقاهرة فرسم جامع قايتباى وجامع السلطان خسن وتكية السلطان محمود والأسبلة وبيوت القاهرة كما رسم القرافة وعمائرها وقصور محمد على باشا وخاصة قصر شبرا والخليج المصرى والحوانيت على ضفتيه كما ربطت بين باسكال ومحمد على علاقات طيبة حتى أن محمد على باشا كلفه كمهندس بعمل تصميم لجامعه بالقلعة ولم يتم هذا الأمر وقد أقام فى مصر عشر سنوات كاملة ثم غادرها ليؤلف كتابا عنها اسمه العمارة العربية وآثار مصر.

إحدى لوحات المستشرق كوست



