الكشف عن محتوى مخطوطات الخيزران الصينية.. ما الذى جاء فيها؟

(MENAFN
- Youm7) كشفت نتائج الأبحاث الحديثة حول مخطوطات الخيزران التي جمعتها جامعة تسينجهوا في بكين عن رؤية جديدة لنظام الطقوس في فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد).
وأطلق مركز البحث والحفظ للنصوص المكتشفة بالجامعة المجلد الثالث عشر من مخطوطات الخيزران الخاصة بجامعة تسينجهوا وهي تحتوي على خمس قطع مستردة من مخطوطات الخيزران التي لم يتم رؤيتها قبل الآن في أي سجلات تم نقلها عبر التاريخ.
ويشرح اثنان من هذه النصوص، المترابطين في لفافة واحدة ويكمل كل منهما الآخر، آداب المأدبة التي يتبعها المسئولون في ولاية تشو، والتي تشمل مقاطعتي هوبي وهونان الحاليتين.
وتفصل المخطوطات وفقا لصحيفة تشاينا ديلى كيف يجب على المضيفين ترتيب المقاعد ووضع الأدوات، ومتى وكيف يتم طلب تقديم الحبوب واللحوم والنبيذ، وكذلك كيف يجب على الضيوف تناول الطعام بشكل صحيح والاستجابة لضيافة المضيف.
وتغطي الطقوس المكتوبة ترتيب الولائم بدءًا من قدوم الضيوف وحتى مغادرتهم، مع سرد المواقف المختلفة، مثل ما يحدث إذا كان المضيف في مرتبة أعلى من الضيوف، أو إذا كان الضيوف يفوقون المضيف.
وتشرح المخطوطات منظور كلي العلم الآداب التي يجب أن يمارسها المضيفون والضيوف، على التوالي، وكيف يجب على موظفي الاستقبال القيادة العملية وتوجيه الآداب بينهما.
أما مخطوطة دافو شيلي جي "ملحق لطقوس مأدبة المسؤولين" المكون من 14 شريطًا من الخيزران، فتسجل بالتفصيل إجراءات الطقوس للخدم وقد جرى وضع هذين النصين الطقسيين تم كتابتهما ووضعهما في صيغتهما النهائية في منتصف فترة الممالك المتحاربة.
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