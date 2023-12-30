Saturday, 30 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكشف عن محتوى مخطوطات الخيزران الصينية.. ما الذى جاء فيها؟

12/30/2023 4:20:05 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت نتائج الأبحاث الحديثة حول مخطوطات الخيزران التي جمعتها جامعة تسينجهوا في بكين عن رؤية جديدة لنظام الطقوس في فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد).

وأطلق مركز البحث والحفظ للنصوص المكتشفة بالجامعة المجلد الثالث عشر من مخطوطات الخيزران الخاصة بجامعة تسينجهوا وهي تحتوي على خمس قطع مستردة من مخطوطات الخيزران التي لم يتم رؤيتها قبل الآن في أي سجلات تم نقلها عبر التاريخ.

ويشرح اثنان من هذه النصوص، المترابطين في لفافة واحدة ويكمل كل منهما الآخر، آداب المأدبة التي يتبعها المسئولون في ولاية تشو، والتي تشمل مقاطعتي هوبي وهونان الحاليتين.

وتفصل المخطوطات وفقا لصحيفة تشاينا ديلى كيف يجب على المضيفين ترتيب المقاعد ووضع الأدوات، ومتى وكيف يتم طلب تقديم الحبوب واللحوم والنبيذ، وكذلك كيف يجب على الضيوف تناول الطعام بشكل صحيح والاستجابة لضيافة المضيف.

وتغطي الطقوس المكتوبة ترتيب الولائم بدءًا من قدوم الضيوف وحتى مغادرتهم، مع سرد المواقف المختلفة، مثل ما يحدث إذا كان المضيف في مرتبة أعلى من الضيوف، أو إذا كان الضيوف يفوقون المضيف.

وتشرح المخطوطات منظور كلي العلم الآداب التي يجب أن يمارسها المضيفون والضيوف، على التوالي، وكيف يجب على موظفي الاستقبال القيادة العملية وتوجيه الآداب بينهما.

أما مخطوطة دافو شيلي جي "ملحق لطقوس مأدبة المسؤولين" المكون من 14 شريطًا من الخيزران، فتسجل بالتفصيل إجراءات الطقوس للخدم وقد جرى وضع هذين النصين الطقسيين تم كتابتهما ووضعهما في صيغتهما النهائية في منتصف فترة الممالك المتحاربة.







MENAFN30122023000132011024ID1107670061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث