الكشف عن محتوى مخطوطات الخيزران الصينية.. ما الذى جاء فيها؟

MENAFN - Youm7) كشفت نتائج الأبحاث الحديثة حول مخطوطات الخيزران التي جمعتها جامعة تسينجهوا في بكين عن رؤية جديدة لنظام الطقوس في فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد).

وأطلق مركز البحث والحفظ للنصوص المكتشفة بالجامعة المجلد الثالث عشر من مخطوطات الخيزران الخاصة بجامعة تسينجهوا وهي تحتوي على خمس قطع مستردة من مخطوطات الخيزران التي لم يتم رؤيتها قبل الآن في أي سجلات تم نقلها عبر التاريخ.

ويشرح اثنان من هذه النصوص، المترابطين في لفافة واحدة ويكمل كل منهما الآخر، آداب المأدبة التي يتبعها المسئولون في ولاية تشو، والتي تشمل مقاطعتي هوبي وهونان الحاليتين.

وتفصل المخطوطات وفقا لصحيفة تشاينا ديلى كيف يجب على المضيفين ترتيب المقاعد ووضع الأدوات، ومتى وكيف يتم طلب تقديم الحبوب واللحوم والنبيذ، وكذلك كيف يجب على الضيوف تناول الطعام بشكل صحيح والاستجابة لضيافة المضيف.

وتغطي الطقوس المكتوبة ترتيب الولائم بدءًا من قدوم الضيوف وحتى مغادرتهم، مع سرد المواقف المختلفة، مثل ما يحدث إذا كان المضيف في مرتبة أعلى من الضيوف، أو إذا كان الضيوف يفوقون المضيف.

وتشرح المخطوطات منظور كلي العلم الآداب التي يجب أن يمارسها المضيفون والضيوف، على التوالي، وكيف يجب على موظفي الاستقبال القيادة العملية وتوجيه الآداب بينهما.

أما مخطوطة دافو شيلي جي "ملحق لطقوس مأدبة المسؤولين" المكون من 14 شريطًا من الخيزران، فتسجل بالتفصيل إجراءات الطقوس للخدم وقد جرى وضع هذين النصين الطقسيين تم كتابتهما ووضعهما في صيغتهما النهائية في منتصف فترة الممالك المتحاربة.