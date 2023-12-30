شاهد تشكيلة من الفنون الزخرفية ضمن مقتنيات المتحف المصري

(MENAFN
- Youm7) تتعدد مقتنيات المتحف المصري ومنها تشكيلة من الفنون الزخرفية من إبر عظمية، أمشاط عظمية وعاجية يعلوها مجسمات حيوانية وبشرية، دبابيس شعر من العاج، وأساور من العاج والنحاس والعظم، أدوات التجميل والتمائم والمجوهرات.
كما تتضمن تلك المجموعة من أدوات الزينة الحلي المصنوعة من اللازورد، الذهب، النحاس، العقيق، القيشاني، العظم، الصدف، الحجر الجيري والعاج والفيروز.
وتعود تلك التشكيلة إلى 4000-3000 قبل الميلاد وقد جرى جلبها من القرنة، وجبل طريف، وحمراء الدوم، والجبلين، وهو، وأبوصير الملك، وأبيدوس، والمحاسنة، وميت رهينة، ونجع الحي، ونجع المسيعيد، والكاب وتعرض في القاعة رقم 48 بالدور العلوي بالمتحف.
ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".
كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.
الفنون الزخرفية
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