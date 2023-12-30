شاهد تشكيلة من الفنون الزخرفية ضمن مقتنيات المتحف المصري

MENAFN - Youm7) تتعدد مقتنيات المتحف المصري ومنها تشكيلة من الفنون الزخرفية من إبر عظمية، أمشاط عظمية وعاجية يعلوها مجسمات حيوانية وبشرية، دبابيس شعر من العاج، وأساور من العاج والنحاس والعظم، أدوات التجميل والتمائم والمجوهرات.

كما تتضمن تلك المجموعة من أدوات الزينة الحلي المصنوعة من اللازورد، الذهب، النحاس، العقيق، القيشاني، العظم، الصدف، الحجر الجيري والعاج والفيروز.



وتعود تلك التشكيلة إلى 4000-3000 قبل الميلاد وقد جرى جلبها من القرنة، وجبل طريف، وحمراء الدوم، والجبلين، وهو، وأبوصير الملك، وأبيدوس، والمحاسنة، وميت رهينة، ونجع الحي، ونجع المسيعيد، والكاب وتعرض في القاعة رقم 48 بالدور العلوي بالمتحف.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.

الفنون الزخرفية







