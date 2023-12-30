حصاد المركز القومى للترجمة 2023... 122 عنوانا مترجما و100 فعالية ثقافية

MENAFN - Youm7) أصدر المركز القومي للترجمة ، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، 122 عنوانًا مترجما خلال عام2023، ومن بين عناواين الإصدارات الجزء الخامس من القاموس الموسوعي فى العلوم النفيس، موسوعة علم الاجتماع، مغامرة المنهج، التدين والحراك في مصر، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، الكتاب البري" وغيرهم من الموضوعات التى تناقش وتطرح كافة القضايا المشكلات.





وأطلق المركز 12 نسخة من مسابقة "كشاف المترجمين" في الجامعات والمحافظات والتى تهدف إلى اكتشاف ودعم جيل جديد من المترجمين في كافة مجالات الآداب والفنون، كما منح 5 جوائز في الترجمة وهي "جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية "الدورة الثانية"، جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية "الدورة الثانية"، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم "الدورة الثانية"، ثروة عكاشة لترجمة الفنون من العربية وإليها "الدورة الثانية"، الترجمة للشباب "الدورة الثانية".





وقدم المركز 100 فعالية ثقافية وفكرية خلال العام تنوعت بين الندوات وعروض الكتب إلى جانب حفلات توقيع الإصدارات والاحتفال بشباب ورواد المترجمين، وأهدى المركز إصداراته إلى 43 مؤسسة حكومية وأهلية وجامعات مصرية والمكتبات العامة والسفارات المراكز الثقافية في الداخل والخارج، وشارك المركز بإصدارته في 10 معارض للكتب داخلية وخارجية.