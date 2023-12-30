حصاد المركز القومى للترجمة 2023... 122 عنوانا مترجما و100 فعالية ثقافية

(MENAFN
- Youm7) أصدر المركز القومي للترجمة ، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، 122 عنوانًا مترجما خلال عام
2023، ومن بين عناواين الإصدارات الجزء الخامس من القاموس الموسوعي فى العلوم النفيس، موسوعة علم الاجتماع، مغامرة المنهج، التدين والحراك في مصر، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، الكتاب البري" وغيرهم من الموضوعات التى تناقش وتطرح كافة القضايا المشكلات.
وأطلق المركز 12 نسخة من مسابقة "كشاف المترجمين" في الجامعات والمحافظات والتى تهدف إلى اكتشاف ودعم جيل جديد من المترجمين في كافة مجالات الآداب والفنون، كما منح 5 جوائز في الترجمة وهي "جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية "الدورة الثانية"، جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية "الدورة الثانية"، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم "الدورة الثانية"، ثروة عكاشة لترجمة الفنون من العربية وإليها "الدورة الثانية"، الترجمة للشباب "الدورة الثانية".
وقدم المركز 100 فعالية ثقافية وفكرية خلال العام تنوعت بين الندوات وعروض الكتب إلى جانب حفلات توقيع الإصدارات والاحتفال بشباب ورواد المترجمين، وأهدى المركز إصداراته إلى 43 مؤسسة حكومية وأهلية وجامعات مصرية والمكتبات العامة والسفارات المراكز الثقافية في الداخل والخارج، وشارك المركز بإصدارته في 10 معارض للكتب داخلية وخارجية.
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