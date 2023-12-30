أحمد حسن عوض يكتب شريف حتيتة .. بين النول والمغزل

MENAFN - Youm7) شريف حتيتة أحد أهم النقاد المتمكنين المبشرين بكلوعود التميزفي عالم النقد الأدبي، لا عالم النقد الروائي فحسب، وإن كانت الروايةعشقه الأول وانتماءه الأثير وفضاءه الأرحب الذي يمارس فيه التأمل والتفكير و التفسير والتحليل.

وإذا كان النقد الأدبي في أغلب ممارساته لدينا يعيش أزمة واضحة تتجلي في استقطابه الحاد

بين الأكاديمية المفرطة في التعالي والانعزال عن واقع الحياة الأدبية المتحرك الفوار من ناحية، والمتابعات الصحفية السطحية المتعجلة من ناحية أخرى، فإن هناك نماذج مبشرة لنقاد شباب قادرين على كسر ذلك الاستقطاب، والانفلات من عباءة الأكاديمية الضيقة التي تبالغ في الالتفاف حول نفسها كراقصي التنورة، وعدم الاندياح وراء مقتضيات السهولة

الصحفية المغرية بسرعة التواصل والطمع في شهرة مبتذلة زائفة.

وأظن أن شريف حتيتة بما يمتلكه من أدوات النقد الحديث وتتبعه لمناهجه الحداثية وإلمامه باتجاهات الرواية الجديدة وانخراطه في الحياة الأدبية بدأب واهتمام لافت،حضورا ومشاركة، وكتابة، هو أحد أبرز الأصوات النقدية الصاعدة بقوة لمحاولة تجسير الفجوة بين الإبداع المتدفق والنقد المتراجع.

كل تلك الأفكار

قفزت إلى ذهني وأنا أطالع كتابه الرصين الممتع " النول والمغزل" سوسيولوجيا المتخيل السردي.



إذ لفت انتباهي ذلك النزوع النقدي الذي يستشرف العلائق بين المتخيل السردي الروائي وبنية المجتمعات العربية ورغبته في تثمين فكرة الالتزام بقضايا الهوية والانتماء -دون أن يصرح بذلك بالطبع- واحتفائه برهان الرواية العربية لتظل

مستودعا للأحداث التاريخية الفارقه بتجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع وعيه المرهف بفردية التخيبل المسيج بنول الواقع الاجتماعي وخصوصية الأبنية السردية المغزولة بخيوط الالتزام الاجتماعي.

وهو حين يستحضر كبار النقاد في ذلك السياق المنهجي ذي النزعة الاجتماعية، كمحمود أمين العالم ويمني العيد

لا يستدعيهم لكي يمشي في طرقهم المألوفة بل ليحفر لرؤيته النقدية مسارا خاصا لا يتنكر للكبار بقدر ما يؤكد حضورهم والطموح إلى مجاوزتهم في آن، من خلال مقاربة الأعمال الروائية المتميزة الصادرة حديثا، عبر ثلاثة فصول، يعنى أولها بالمتخيل السردي على مستويات ثلاثة هي المرجع والموضوع والخطاب، ويهتم ثانيها بالتمثيلات الاجتماعية المتجلية في الدين والثقافة والجسد وتمثيلات المهمشين،

ويختص ثالثها بجماليات المتخيل السردي من تذويت ذاتي وغيري، وشعرية تجاور،

وتعدد أصوات ونوافذ بديلة للبوح، وجماليات للقبح واستلهام للأسطورة، وتوظيف المكان بحسبانه جمالية اجتماعية.

كل ذلك في كتاب يجمع في دفتيه بين خصوصية التناول والاهتمام بالمراجع، بين الانتماء الاجتماعي والتشكيل الجمالي، بين الرصانة المنهجية وحيويةا لواقع الروائي الحديث، ليعكس شريف حتيتة في نوله ومغزله نموذجا نقديا منضبطا يسعى إلى المعرفة الجادة بقدر ما يغازل الجمال المتجدد.