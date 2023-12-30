كيفية إرسال رسائل يمكنها الاختفاء تلقائيًا فى تطبيق Google Messages

(MENAFN
- Youm7) هل تمنيت يومًا أن تتمكن من إرسال رسالة سرية تختفي بعد قراءتها؟ حسنًا، تقدم Google Messages الخدعة السحرية من خلال ميزة الرسائل المختفية، إليك كيفية تفعيل الرسائل المختفية في Google Messages:
- افتح محادثة
قم بتشغيل تطبيق Google Messages وانقر على المحادثة التي تريد إرسال رسالة تختفي فيها.
- اضغط على أيقونة "+"
في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الدردشة، حدد موقع أيقونة "+" وانقر عليها.
- حدد "تشغيل الرسائل المختفية
من الخيارات التي تظهر، اختر "تشغيل الرسائل المختفية".
اختر مدة رسالتك
حدد المدة التي تريد أن تظل فيها الرسالة مرئية قبل أن تختفي:
- قم بتأليف وإرسال رسالتك:
اكتب رسالتك كالمعتاد.
اضغط على زر "إرسال".
شاهده يختفي
ستظهر الرسالة بشكل طبيعي في الدردشة، ولكن ستشاهد أنت والمستلم مؤقتًا يشير إلى وقت اختفائها.
بمجرد انتهاء الوقت، ستختفي الرسالة تلقائيًا من كلا الجهازين، دون ترك أي أثر (ما لم يلتقط شخص ما لقطة شاشة).
نصائح إضافية
لإيقاف تشغيل الرسائل المختفية في إحدى المحادثات، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات واختيار "إيقاف تشغيل الرسائل المختفية".
يمكنك أيضًا تعيين الرسائل المختفية كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > الرسائل المختفية.
MENAFN30122023000132011024ID1107670057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.