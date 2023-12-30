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كيفية إرسال رسائل يمكنها الاختفاء تلقائيًا فى تطبيق Google Messages

12/30/2023 4:20:01 AM
(MENAFN- Youm7) هل تمنيت يومًا أن تتمكن من إرسال رسالة سرية تختفي بعد قراءتها؟ حسنًا، تقدم Google Messages الخدعة السحرية من خلال ميزة الرسائل المختفية، إليك كيفية تفعيل الرسائل المختفية في Google Messages:



- افتح محادثة

قم بتشغيل تطبيق Google Messages وانقر على المحادثة التي تريد إرسال رسالة تختفي فيها.



- اضغط على أيقونة "+"


في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الدردشة، حدد موقع أيقونة "+" وانقر عليها.



- حدد "تشغيل الرسائل المختفية


من الخيارات التي تظهر، اختر "تشغيل الرسائل المختفية".



اختر مدة رسالتك

حدد المدة التي تريد أن تظل فيها الرسالة مرئية قبل أن تختفي:



- قم بتأليف وإرسال رسالتك:

اكتب رسالتك كالمعتاد.

اضغط على زر "إرسال".



شاهده يختفي

ستظهر الرسالة بشكل طبيعي في الدردشة، ولكن ستشاهد أنت والمستلم مؤقتًا يشير إلى وقت اختفائها.



بمجرد انتهاء الوقت، ستختفي الرسالة تلقائيًا من كلا الجهازين، دون ترك أي أثر (ما لم يلتقط شخص ما لقطة شاشة).


نصائح إضافية
لإيقاف تشغيل الرسائل المختفية في إحدى المحادثات، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات واختيار "إيقاف تشغيل الرسائل المختفية".


يمكنك أيضًا تعيين الرسائل المختفية كإعداد افتراضي لجميع المحادثات الجديدة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > الرسائل المختفية.
















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