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تعرف على أفضل سرعات الإنترنت بين الدول الأوروبية

12/30/2023 4:20:01 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة جديدة عن سرعات الإنترن في أوروبا، حيث اختبر باحثون المدة التي يستغرقها تحميل صفحة ويب على الهاتف المحمول أو سطح المكتب في 30 دولة أوروبية، ووجد الخبراء أن السويد تتصدر القائمة فيما يتعلق بسرعات الإنترنت على سطح المكتب والهاتف المحمول.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول سام وايت، المدير التنفيذي للمحتوى الرقمي، إن الدراسة حللت متوسط سرعة تحميل صفحة الويب عبر كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة لكل بلد في أوروبا، وذلك باستخدام الرقم الخاص بالمدة التي سيستغرقها تحميل الصفحة لمدة عام.



وباستخدام هذه الطريقة، وجدت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق لتحميل صفحة ويب في أوروبا هو 5.17 ثانية على سطح المكتب و8.78 ثانية على الهاتف المحمول.



بالنسبة لأوقات التحميل على سطح المكتب، تعد السويد هي الأسرع، حيث يستغرق تحميل الصفحة 3.74 ثانية فقط، تليها فنلندا بزمن قدره 3.84 ثانية، بينما تتعادل الدنمارك ولاتفيا في المركز الثالث بزمن تحميل قدره 4 ثوانٍ.



يستغرق تحميل الصفحة على الهاتف المحمول وقتًا أطول بكثير مما يستغرقه على سطح المكتب بحوالى 3.6 ثانية أطول في المتوسط.



وقال وايت: "هناك عدة أسباب لذلك، في حين أن متصفحات سطح المكتب قادرة على التعامل مع ملفات الوسائط والصور، فإن ذلك غالبًا ما يسبب صعوبة في متصفحات الهاتف المحمول بسبب الحجم الكبير لهذه الملفات".



وأضاف وايت، "يمكن أن تكون الأجهزة المحمولة أيضًا بطيئة في تحميل صفحات الإنترنت إذا كان الاتصال ضعيفًا في المنطقة أو إذا كان لدى المستخدم عدد كبير من علامات تبويب تصفح الويب أو حتى التطبيقات الأخرى المفتوحة."



ومع ذلك، حتى مع السرعات الأبطأ مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، لا تزال السويد تتمتع بأسرع سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول حيث يتم تحميل الصفحة في 7.48 ثانية.












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