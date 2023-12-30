تسريح الموظفين فى عام 2023.. كيف خفضت خدمات البث نفقاتها

MENAFN - Youm7) خفضت خدمات البث والتسجيلات الصوتية القوى العاملة من خلال تسريح العديد من الموظفين، حيث تقلصت الصناعة بنسبة 26٪ بعد أن أدت الإضرابات إلى تسريع انكماش التوظيف الذي كان جاريًا بالفعل منذ ذروته في عام 2022، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها كلية أوتيس للفنون والتصميم، وهي الأولى في سلسلة مع تقرير كلية أوتيس حول الاقتصاد الإبداعي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، شهد الممثلون والكتاب معظم الانخفاض في الوظائف، إلى جانب مشغلي الكاميرات والمحررين والأدوار الأخرى مثل فنيي البث، وفقًا للدراسة.

أعلنت Spotify في أوائل ديسمبر أنها ستخفض 17% من قوتها العاملة وسط ضغوط، وذلك على الرغم من نمو الإيرادات في عام 2023، ليس هناك ما يضمن أن الشركات قد انتهت من التخفيض، فهو عملية مستمرة.

فيما ارتفع سعر سهم ديزني بعد مكالمة أرباح شهر نوفمبر حيث رفع الرئيس التنفيذي بوب إيجر هدفه لخفض التكاليف إلى 7.5 مليار دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم المزيد من الاندماج بين شركات الإعلام القديمة وشركات الإنتاج المستقلة، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان خفض الوظائف.

أمازون: أكتوبر

أفادت شركة أمازون بتسريح أقل من 1% من موظفي الاتصالات العالميين لديها، والذين شملوا أدوارًا في Amazon Studios وPrime Video وMusic، وعلى مستوى الشركة، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن تخفيضات قدرها 27000 وظيفة في العام الماضي.

نيتفليكس: نوفمبر

لم تكن شركة البث الرائدة محصنة ضد عمليات تسريح العمال، وكان آخرها قطع وظائف لعدد من المديرين التنفيذيين للدراما والصفقات الشاملة في نوفمبر، حسبما أفاد موقع Deadline، بعد تقليص قسم الرسوم المتحركة وإعادة هيكلة قسم الأعمال، مما أدى إلى رحيل كبار المحامين، وقطعت شركة البث وظائف حوالي 450 شخصًا في عام 2022 بعد تعثر نمو الاشتراكات في وقت مبكر من ذلك العام.

Spotify: ديسمبر

ستقوم شركة Spotify العملاقة لبث الموسيقى بتخفيض عدد موظفيها بنسبة 17% تقريبًا، حيث تسعى قيادة الشركة إلى ضمان أن تكون العلامة التجارية الإعلامية "بالحجم المناسب لمواجهة التحديات المقبلة"، وفقًا لإعلان نُشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني.

اعترف الرئيس التنفيذي دانييل إيك في المنشور بأن القرار سيكون "مؤلماً للغاية لفريقنا" وألقى باللوم على العوامل الكلية في القرار المؤلم الذي سيؤثر على "العديد من الأشخاص الأذكياء والموهوبين الذين يعملون بجد".

أعلنت Spotify في أحدث إفصاحاتها المالية عن إيرادات تزيد عن 3.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.04 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني من العام الماضي، ومنذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 9.6 مليار دولار تقريبًا، ارتفاعًا من حوالي 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.