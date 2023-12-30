5 ميزات جديدة طرحتها جوجل لخدمة Gmail خلال 2023

MENAFN - Youm7) تعد Gmail ، خدمة البريد الإلكتروني من جوجل، يستخدمها ملايين الأشخاص يوميًا، وقد شهد عام 2023 وصول عدد كبير من الميزات الجديدة إلى Gmail، وكانت هذه الميزات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتعزيز الأمان ولديها اندفاعة من الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي خمس ميزات جديدة حصل عليها Gmail في عام 2023: ساعدني في الكتابة

لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لشركة Google من حيث ميزات الذكاء الاصطناعي. Gmail لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به في شكل Help Me Write، تقترح هذه الميزة الجديدة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، مسودات بناءً على سياق مستلم بريدك الإلكتروني وسطر الموضوع. يمكنك اختيار نغمة الرد وطوله، مما يجعله مثاليًا لرسائل البريد الإلكتروني السريعة والمهنية.

عرض جنبًا إلى جنب على الأجهزة اللوحية

أصبح تعدد المهام على الأجهزة اللوحية في عام 2023 أسهل. يتيح لك Gmail لأجهزة Android اللوحية الآن فتح الروابط والمرفقات مباشرة بجوار محتوى بريدك الإلكتروني في الوضع الأفقي، ويؤدي عرض الشاشة المقسمة هذا إلى إلغاء الحاجة إلى التبديل المستمر بين علامات التبويب، مما يعزز الكفاءة ويحافظ على تدفق بريدك الإلكتروني دون انقطاع.

حماية أقوى من التصيد

تلقى الأمان المدمج في Gmail ترقية كبيرة في أكتوبر، والآن، فهو يوفر حماية أقوى ضد محاولات التصيد الأكثر تعقيدًا، تؤدي الإجراءات الحساسة مثل إرسال الأموال أو تنزيل المرفقات إلى ظهور مطالبات تحذيرية إضافية، مما يمنحك وقتًا إضافيًا للتحقق مرة أخرى من شرعية المرسل.

تفاعلات الرموز التعبيرية في Google Chat

حصلت خدمة Google Chat المدمجة في Gmail على تحديث ممتع ومعبّر، يمكنك الآن الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، مما يضيف لمسة شخصية وتعليقات فورية إلى محادثاتك عبر الإنترنت.

تحسينات البريد الوارد ذات الأولوية

أصبح البريد الهام في Gmail، الذي يفصل رسائل البريد الإلكتروني المهمة عن الضوضاء، أكثر ذكاءً في عام 2023. وهو يتعلم الآن من أنماط القراءة والتفاعل لديك، ويضبط تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى قسم الأولوية لديك، مما يضمن عدم تفويت ما يهم حقًا.

كانت هذه بعض الميزات الرئيسية التي حصل عليها Gmail. في عام 2024، توقع وصول المزيد من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وخدمات Google، بما في ذلك Gmail.