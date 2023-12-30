تكريما لوالده الراحل.. شاب يستخدم الذكاء الاصطناعى فى هدية والدته بعيد الميلاد

MENAFN - Youm7) استخدم رجل من ولاية ميسورى الذكاء الاصطناعى لإعادة إنشاء صوت والده الراحل لتقديمه كهدية عيد ميلاد مؤثرة لوالدته، وشارك منشئ المحتوى فيليب ويليت اللحظة التى فتحت فيها والدته العرض على تيك توك، وبعد ذلك قال إنهما أمسكا ببعضهما وبكيا لعدة دقائق.

توفى والد ويليت الذى وصفه بـ"بطله" بسبب سرطان البنكرياس فى 2022، وكتب عبر الإنترنت، "قررت أن أفعل شيئًا خاصًا لأمى هذا العام بمناسبة عيد الميلاد.. لقد مر وقت طويل منذ أن سمعنا صوته.. لذا صنعت لها مقطع فيديو باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعى ليطابق صوته بالضبط"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة

independent.

فيليب ووالدته

انتشر مقطع فيديو والدته وهى تتلقى الهدية على "تيك توك" وسرعان ما حصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، وقال ويليت، من سانت لويس بولاية ميسوري، لصحيفة

Good Morning America، إن "زوجته، كاساندرا ويليت، كانت أول شخص أعطاه فكرة استخدام الذكاء الاصطناعى الذى يستخدمه فى عمله المهنى لصنع الهدية".

وقال للمذيع: "فى البداية، كنت لا أريد حقًا الخوض فى ذلك، اعتقدت أن الأمر غريب نوعًا ما"، لكنه غير رأيه لاحقًا بعد البحث عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان الآخرون قد جربوا نفس الشيء.

قال ويليت: "الكلمات الأولى التى وضعتها فى البرنامج كانت "مرحبًا يا عزيزتي"، ولا أستطيع أن أخبرك كم مرة سمعت والدى الراحل يقول ذلك فى حياتي، ولهذا السبب كانت الأولى".

وأضاف أنه أصيب بقشعريرة فى جميع أنحاء جسده بعد أن سمع البرنامج يتحدث بصوت والده لأول مرة، استغرقت الحزمة بأكملها يومًا واحدًا لإنهائها، على الرغم من أنه قال إنه يعمل بجد من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً، ولم يكن يريد مغادرة مكتبه.

بالإضافة إلى الرسالة الصوتية التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى، جمع ويليت أيضًا مقطع فيديو يحتوى على صور له مع والدته، تريش ويليت، ودمجها فى كتاب فيديو.

وفى إشارة إلى انتشار الفيديو على "تيك توك" لحظة تقديم الهدية، قال: "الفيديو لا يُظهر ذلك، لكن من المحتمل أن يكون عناقًا لمدة 10 دقائق بعد ذلك، لا أعتقد أننا تحركنا لمدة 5 دقائق على الأقل وكنا نبكى فقط"، وتابع: "ثم لم نتمكن من التحدث عن أى شيء إلى جانب مدى روعة الأمر.. يمكننى أيضًا أن أقول على وجه اليقين أن هذا سيجعل من السهل عليها قضاء هذه العطلة لأنها تذكرته وهى الآن تعلم أنه معها دائمًا".