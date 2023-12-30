الكشف عن سبب إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية قبل لحظات من انطلاق المباراة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال "موسم الرياض" المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه في الرياض، الجمعة، إن عدم التزام الفريقين "بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".



وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي.



وذكر أنه "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية".



وتأجل نهائي كأس السوبر التركية لكرة القدم والتي كانت مقررة بين غلطة سراي وفناربخشه في الرياض، الجمعة، بسبب ما اعتبره الناديان "بعض المشكلات" في تنظيم الحدث.



وذكرت تقارير إخبارية أن من أبرز هذه المشكلات رغبة الناديين في أن يرتدي لاعبوهما قمصانا تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة خلال الإحماء قبل المباراة.



وقالت وسائل إعلام تركية إن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب دون أن تتضح الأسباب وإن الناديين رفضا في المقابل خوض المباراة على ملعب الأول بارك.

وتتزامن المباراة مع المئوية الأولى لتأسيس تركيا العلمانية.



وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر إكس: "تقرر تأجيل كأس السوبر 2023... لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها".



ولم يتضح موعد إقامة المباراة أو مكانها. كما وجه البيان الشكر لاتحاد الكرة والسلطات في السعودية على الجهد المبذول لاستضافة الحدث.



وقالت تقارير إخبارية أيضا إن المنظمين لن يسمحوا بعزف النشيد الوطني ورفع العلم التركي في النهائي، لكن اتحاد الكرة في تركيا أوضح في وقت سابق أنهما سيكونان موجودين.



وجاء إلغاء المباراة في شهر شهدت فيه الكرة التركية جدلا كبيرا.



واعتقلت الشرطة فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوجو المنافس في دوري الأضواء التركي في 12 من الشهر الجاري بعدما لكم حكما في الوجه في نهاية مباراة بالدوري.



وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي حظرا دائما على قوجة، الذي دخل الملعب وعاقبت النادي.



وتوقف الدوري التركي مؤقتا بسبب العنف. ولدى استئنافه، انسحب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون لتتوقف المباراة.-(رويترز)

