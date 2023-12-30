الجماعات المسلحة في دول الجوار وأثرها على الأمن الوطني الأردني

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد السحيم*



بعد اندلاع الثورات العربية عام 2011، او ما يسمى بالربيع العربي، ظهر نظام بيئي جديد في منطقة الشرق الأوسط، وهو نظام تكتلات الجماعات المسلحة والعصابات في دول الجوار في سوريا والعراق واليمن ولبنان نتيجة للفراغ الامني، الذي أوجد بيئة خصبة لممارسة نشاطها، وتقود هذه الجماعات قوى غير مستقرة من "أمراء الحرب"، يتلقى بعضهم إعانات مالية من بلدان أخرى، والبعض الآخر يمول نفسه من خلال النهب والإتجار بالمخدرات والإرهاب.

وقد تم بناء هذه الجماعات غير الحكومية ضد الأنظمة الحاكمة تارة ومع بعض الأنظمة المعارضة تارة أخرى، بحجة الدفاع عن أمن البلد الحاضن لهذة الجماعات ،الأمر الذي ساهم في ترسيخ وجودهم في هذة الدول الفاشلة وتغلغلهم في كافة شؤون الحياة .

يرى المعتدلون في هذه الدول أن عملية القضاء على هذة الجماعات والعصابات المسلحة تحتاج الى مساعدة من دول خارجية ذات تاثير وقوة سياسية وعسكرية ذلك ان تغلغل هذة الجماعات في هذه الدول وصل إلى حد التاثير في اتخاذ القرار السياسي والعسكري وان قتال هذه الجماعات سيكون في مناطق معقدة للغاية، إذا علمنا أن نسبة كبيرة من السكان المحليين موالية لهذه الجماعات المسلحة التي تشكلت على أسس طائفية بحتة.

تكمن خطورة هذه الجماعات والعصابات المسلحة ايضاً في انها أصبحت المورد الرئيسي للمقاتلين في مناطق النزاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان وقد أدى ظهورها إلى إضعاف الحكومات، وتهميش الأحزاب السياسية التقليدية، ودخولها في المعترك السياسي من خلال إنشاء خطوط جديدة من خلال توزير وزراء ومقاعد نواب من هذة الميليشيات حتى غدت هي القوى المسيطرة على القرارات السيادية في هذه الدول.

أثرت هذه الجماعات المسلحة سلباً على وجود الدولة القومية في العالم العربي، كما أثرت على تقسيم مجتمعات الدولة على أسس طائفية، بعد ان كانت هذه الدول تشكل فسيفساء من السكان بغض النظر عن الطائفة أو القومية .

إن تعاون هذه الجماعات والعصابات المسلحة فيما بينها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وما ظهر من دعم وتنسيق متبادل في الآونة الأخيرة، يشكل خطرا وتهديدا ليس على البلد الحاضن بل على دول الجوار. وخاصة الاردن والسعودية والامارات .

إن محاولة هذه التنظيمات غير الشرعية زعزعة أمن الأردن ومحاولة إحداث البلبلة أصبحت واضحة وصريحة وتسير ضمن خطة مدروسة ، وليس صدفة أن نتعامل مع محاولة إدخال كميات من الأسلحة والمخدرات من الحدود الشمالية، وفي نفس الوقت تتحشد هذه المجموعات على بوابة الاردن الشرقية بقصد الدفاع عن فلسطين مع ان حجم التنسيق بين هذه الجماعات يتيح لها حرية الحركة داخل سوريا ولبنان، الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

هذه الجماعات غير مسيطر عليها من الدول الحاضنة ولا تمتلك القدرة على ردعها، ولها تأثير مباشر على عدم استقرار الدول نفسها والمنطقة برمتها مما سبب في فقدان الأمن القومي العربي، خاصة وأن هذه الجماعات تمتلك جيوشا وأسلحة متطورة من جهات خارجية ومن بعض دول الإقليم، مما يؤثر سلباً على أمننا القومي الأردني والأمن القومي العربي وسيبقى في ظل هذه التنظيمات على المحك ولن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بالقضاء على هذه الجماعات واستعادة سيطرة حكومات هذه الدول على أراضيها.

*العميد ركن متقاعد