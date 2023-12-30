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إكسبرس تربيون: عملية“طوفان الأقصى” تعيد تشكيل الشرق الأوسط

12/30/2023 4:17:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السيناتور شاهد حسين، القيادي البارز في البرلمان الباكستاني، إن عملية“طوفان الأقصى” التي انطلقت من غزة لها آثار استراتيجية أوسع نطاقاً على إسرائيل والولايات المتحدة.
وكتب حسين في مقال نشرته صحيفة” تربيون إكسبرس” أن الولايات المتحدة أنشأت“محور القمع” لمواجهة“محور المقاومة” الذي تقوده إيران، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة، وتجميد النزاعات مثل فلسطين وكشمير لمحاربة“العدو الحقيقي”، الصين.
وأضاف“كانت واشنطن تسعى إلى ربط الشرق الأوسط الذي يتمحور حول إسرائيل مع منطقة“المحيط الهندي والهادئ” التي تركز على الهند، لتكملة ودعم الحرب الباردة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين. في الأساس، تقوم الهند بتكرار سياسات القمع الإسرائيلية في كشمير المحتلة، بالتواطؤ الأمريكي، وبالتالي فإن استراتيجية الولايات المتحدة الإقليمية سترتكز على“ركيزتين مزدوجتين”، إسرائيل في الشرق الأوسط والهند في جنوب آسيا”.
ولاحظ حسين أنه“قبل أسبوعين فقط من انطلاق“طوفان الأقصى”، ظهرت 3 تطورات منفصلة، ولكنها مترابطة. أولاً: في 22 سبتمبر/أيلول، كشف نتنياهو بفخر عن خريطة“الشرق الأوسط الجديد” في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان الفلسطينيون غائبين بشكل واضح. ثانيًا: في 20 سبتمبر، في أعقاب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، تم إطلاق ممر الاتحاد الأوروبي بين الهند وإسرائيل والشرق الأوسط (IMEC) وسط ضجة كبيرة، والذي تم وصفه بأنه رد الغرب المقلد على مبادرة الحزام والطريق الصينية الناجحة للغاية (BRI). ). ثالثًا: في مايو 2023، اصطحب مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، شخصيًا نظيره الهندي، أجيت دوفال، للقاء رئيس الوزراء السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان“لتعزيز رؤيتهما المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمانًا وازدهارًا ومترابطة” مع الهند والعالم.
وأضاف“وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، كتب جيك سوليفان في مجلة فورين أفيرز ذات النفوذ أن“الشرق الأوسط لم يكن هادئًا من قبل كما هو اليوم”. وبعد خمسة أيام كسرت“طوفان الأقصى” ذلك الهدوء! وفي الواقع، فإن إدارة بايدن هي الإدارة الأمريكية الأولى منذ 50 عامًا التي استغنت عن ورقة التوت المتمثلة في بدء“عملية السلام” في الشرق الأوسط، حيث كانت راضية عن الوضع الراهن الذي تدعمه إسرائيل والذي يتمثل في احتلال قسري”.
وقال:”لقد انبثقت 6 عواقب استراتيجية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من“طوفان الأقصى”، أولاً، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان “مسرحية هاملت بدون أمير الدنمارك”، وبعبارة أخرى، بناء“شرق أوسط جديد” بدون فلسطين: تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية والإسلامية متجاوزة الفلسطينيين، كما لو كانت فلسطين القضية لم تعد ذات صلة. وقد أصبحت هذه السياسة الآن في حالة يرثى لها: فلا يمكن تحقيق السلام الدائم أو الاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وثانياً: تم خلق أسطورة حول أنه لا يمكن قهر الجيش الإسرائيلي أو المخابرات الإسرائيلية ، وأن الجيش الإسرائيلي والموساد هما“الأفضل والأذكى والأقوى” في الشرق الأوسط، وأن إسرائيل حصن منيع لا يمكن اختراق أمنها أبداً. من المفترض أنه مضمون. وقام نحو 1400 مقاتل فلسطيني عازم على نسف هذه الأسطورة من خلال“طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وثالثاً: قدمت إسرائيل نفسها على أنها ملاذ آمن،“جزيرة السلام والهدوء في بحر من العالم الإسلامي المضطرب والمتقلب والضعيف”، المكان الأكثر أماناً وأماناً في الشرق الأوسط. الآن يقولون إنهم عانوا من أكبر الخسائر منذ الهولوكوست وتم تدمير ما يقرب من ثلث أحدث دبابات ميركافا من الجيل الخامس !
رابعاً: أظهر“محور المقاومة” الذي تقوده إيران نفسه أكثر مرونة من“محور القمع”، والحديث لا يزال للسيناتور حسين، حيث قامت الترويكا، التي تقودها إيران والتي تتكون من حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن، بتشديد الخناق التكتيكي حول ممرات الشحن والدبلوماسية والسياسة الخارجية والاستراتيجية العسكرية في الشرق الأوسط، وأصبحت طهران الآن مركزية لاستقرار الشرق الأوسط، مع دخولها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وبدلاً من تطويق واحتواء إيران، فإن إسرائيل هي التي تشعر الآن بأنها محاصرة، وبالتالي إرسال الولايات المتحدة اليائس لحاملتي طائرات بالإضافة إلى تحالف مناهض للحوثيين.
خامسًا: يبدو أن موسكو احتفلت بـ“طوفان الأقصى” باعتبارها“أفضل هدية عيد ميلاد” للرئيس بوتين، حيث تم الآن وضع الحرب الأوكرانية في مرتبة متأخرة، والآن تواجه الولايات المتحدة فجأة موقفًا من ثلاث جبهات: أوكرانيا، والجبهة الجديدة. الحرب الباردة في آسيا والمحيط الهادئ ضد الصين والعاصفة في الشرق الأوسط، سيناريو استراتيجي لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة لصناع القرار في واشنطن. ومن ضحايا“طوفان الأقصى” الأخرى الهزيمة المحتملة لبايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2024، مما يفتح احتمالات عودة ترامب.
سادسا: تؤدي” طوفان الأقصى” إلى نشوء انقسام عالمي جديد واضح بين الجنوب والشمال. ويقدم الجنوب العالمي، بقيادة الصين، إلى جانب روسيا الداعمة، خياراً استراتيجياً، ونظرة عالمية بديلة، للشمال العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في غزة أو أوكرانيا أو مبادرة الحزام والطريق أو هيمنة الدولار. إن مركز الثقل العالمي يتحول بلا هوادة نحو الجنوب، وقد أدت“طوفان الأقصى” إلى تفاقم هذا الانقسام، كما تبين من التصويت في الأمم المتحدة، وفقاً لحسين.
وقال السيناتور حسين إن غزة هي أيضا أول إبادة جماعية متلفزة في التاريخ. وعلى الرغم من قدرة إسرائيل الوحشية على القتل، إلا أن الفلسطينيين لا يتزعزعون في تصميمهم واستعدادهم للمقاومة والموت من أجل قضية الحرية.
وأضاف“الفلسطينيون يربحون دون أن يخسروا. كما خسرت إسرائيل“معركة الروايات”.
وقال :” الوقت قد حان لكي تقرأ الولايات المتحدة وإسرائيل ما هو مكتوب على الحائط: أوقفوا الإبادة الجماعية، وأنهوا الاحتلال، واتخذوا الخطوات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إن التاريخ اليهودي بحد ذاته هو شهادة حية على كسر الأسطورة النازية حول“الحل النهائي”. يجب على واشنطن أن تتعلم من أخطائها وإخفاقاتها في التاريخ الحديث: بعد الإطاحة بحركة طالبان الأفغانية في عام 2001، استغرق الأمر 20 عامًا وأهدرت 2.2 تريليون دولار في أفغانستان قبل أن تتفاوض مع نفس حركة طالبان الأفغانية التي وصفتها ذات يوم بـ“الإرهابيين”، لتسهيل انفصالها. العودة إلى السلطة. إن حماس، التي تمثل التطلعات الفلسطينية، ورمز التحدي في غزة، والتي يصفها الغرب أيضاً بأنها“إرهابية”، هي على الأقل منظمة منتخبة ديمقراطياً فازت في انتخابات حرة في غزة عام 2006، وتقبل الحق المشروع للفلسطينيين في تقرير مستقبلهم. إن الحرية هي ثمن بسيط يتعين على الولايات المتحدة أن تدفعه مقابل السلام الدائم والأمن والاستقرار في قلب العالم الإسلامي.-(وكالات)

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