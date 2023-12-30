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عدوان إسرائيلي على سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان- (فيديو)

12/30/2023 4:17:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على منطقة هضبة الجولان المحتلة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في رسالة مقتضبة“بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار”.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الموقع الدقيق الذي سقط فيه الصاروخان. واحتلت إسرائيل أجزاء من الجولان في حرب حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت ضمّها إلى أراضيها في 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.
وكان قصف إسرائيلي قد استهدف الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة دفاع النظام السوري ووسائل إعلام رسمية.
ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وجودها في البلد.
شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011، استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران وبينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع لقوات النظام السوري.
لكنها كثّفت هجماتها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية“حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.-(أ ف ب)

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