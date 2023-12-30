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موسكو: أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد وقف النار في غزة

12/30/2023 4:17:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم، غير إسرائيل، التي تقف ضد دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.


وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة:“للأسف، تواجه محاولاتنا الكثيرة مع مؤيدينا لتبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف شامل لإطلاق النار، ولو للأغراض الإنسانية، معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.


وتابع أن“مثل هذا النهج التي تتبعه واشنطن مبني على موقفها المنحاز والأناني الرامي إلى احتكار عملية التسوية في الشرق الأوسط، وتوفير الغطاء لكل أعمال حليفها في المنطقة، أي إسرائيل”.


وأضاف أن“الولايات المتحدة في جوهر الأمر تبقى حاليا الدولة الوحيدة في العالم، غير إسرائيل، تقف ضد التوافق العالمي بشأن عدم وجود بديل لوقف العمليات القتالية في غزة”.


وأعاد إلى الأذهان أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن منذ بدء التصعيد في غزة من تبني إلا قرارين ضعيفين لا يتضمنان مطالبة الطرفين بوقف إطلاق النار، وذلك بسبب موقف الولايات المتحدة.


وأردف:“وبالنتيجة بسبب الولايات المتحدة فقط، لا يزال مجلس الأمن الدولي، الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة للحفاظ على الأمن والسلام الدولي، عاجزا عن تنفيذ مهامه المباشرة، منذ 3 أشهر”.


وأشار إلى أن“هذا الوضع المرفوض يكشف عن ازدواجية معايير زملائنا الأميركيين تجاه الأزمات في غزة وغيرها من مناطق العالم”.


وشدد نيبينزيا على أهمية العمل على استعادة آفاق التسوية السياسية في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي والقرارات المعروفة التي تنص على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بأمن وسلام مع إسرائيل.-(وكالات)

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