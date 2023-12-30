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مرشحة رئاسية أميركية تقترح توطين سكان غزة في دول أخرى

12/30/2023 4:17:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقترحت نيكي هيلي، المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم“من أنصار حركة حماس”.
جاء ذلك في مقابلة لهيلي مع قناة“إي بي سي” الأمريكية، الجمعة، دافعت فيها عن فكرة توطين الفلسطينيين في بلدان أخرى.
وذكرت هيلي، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024:“كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا”.
وردا على استفسار القناة الأمريكية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت هيلي:“لماذا لا تقبلهم مصر؟ لأنها لا تعرف من منهم إرهابي ومن منهم ليس كذلك”.
كما ادعت هيلي أن الدول العربية تتخذ دائما احتياطات ضد التهديد الإيراني، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة.
يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين رددوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.
ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.
وعملت هيلي ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.- (الأناضول)

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