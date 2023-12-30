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الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض بين النازحين بغزة

12/30/2023 4:17:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، مع نزوح أهالي القطاع بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.
وأوضحت أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلا عن وجود 136 ألفا و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55 ألفا و400 شخص بالجرب، و5330 بالجدري، و42 ألفا و700 بالطفح الجلدي، منهم 4722 مصابون بالقوباء، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.
ويصعب علاج المرضى في غزة مع انهيار القطاع الصحي وانقطاع معظم أنواع الأدوية.

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