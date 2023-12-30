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الدويري: جيش الاحتلال سيندم

12/30/2023 4:17:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن ما بثه جيش الاحتلال الإسرائيلي من تفجير لنفق أدى لتدمير ما فوقه من مبان سكنية، بدعوى استهداف شقة يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو عمل جبان، مشيرا إلى أنه سيندم على بثه فيديو استشهاد أحد عناصر المقاومة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن قوات تابعة له دمرت ما قال، إنها شقة للسنوار وجزء من شبكة أنفاق أسفلها قرب مدينة غزة، وادعى أن الشقة "كانت يستخدمها يحيى السنوار مخبأ"، وأنه اكتُشفت فتحة نفق إستراتيجي تحتها يستخدم مقرا لكبار شخصيات الجناحين العسكري والسياسي في حركة حماس.

وقال الدويري في تحليل للجزيرة، إن ادعاء جيش الاحتلال بأن النفق إستراتيجي يحتاج إلى دليل وإثبات، مضيفا بأن عثوره على نفق أمر طبيعي، لكن تفجيره بهذه الطريقة التي أدت لتدمير منطقة كاملة، هو عمل تم "بمنتهى الجبن"، حيث كان يمكن تدمير النفق بطريقة تلغي فائدته دون هذا الدمار الكبير.

ويرى الخبير العسكري أن جيش الاحتلال يحاول أن يُظهر أي صورة إنجاز أمام ما تفعله المقاومة من إنجازات مثبتة بمقاطع فيديو واضحة ودالة، بينما لا تزال مقاطع جيش الاحتلال تظهر جانبا واحدا، ولا يظهر فيها طرف آخر مقابل في المواجهة.

دورة تدريبية

وتابع ساخرا، إذا قارن الشارع الإسرائيلي مقاطع فيديو جيشه بما تبثه قوى المقاومة، فإنه سيطالب بأن يرسل الجيش قسم التوجيه المعنوي لديه إلى كتائب القسام (الجناح المسلح لحماس)، لأخذ دورة تساعده على تحسين أدائه الميداني.

وفي سياق متصل، يتوقع الدويري أن يندم الاحتلال الإسرائيلي على بث إحدى قنواته مشهد استهداف أحد شباب المقاومة بطائرة مسيرة، الذي ظهر خلاله يغالب جراحه بعد إصابته بشظية قذيفة الطائرة، ويرفع سبابته للسماء قبل أن يأخذ وضعية الساجد ليرقى شهيدا على هذه الحالة.

وأوضح بأن هذا الندم سيتملكهم لما سيرون من أثر إيجابي لهذا المشهد الذي كشف متانة وقوة عقيدة المقاتل الفلسطيني، كما أوصل رسالة واضحة بأن من يواجه مثل هذا المقاوم، ويأمل في الانتصار عليه "مجنون"، حسب تعبيره.

ونبّه الخبير العسكري إلى أن الفيديو الذي بثه القسام مساء أمس الجمعة، أظهر مقاربة مختلفة في أداء المقاومة، وذلك جاء انعكاسا لطبيعة المنطقة التي صُوّر فيها؛ وهي منطقتا التفاح والدرج، حيث أظهر -ولأول مرة- الاعتماد على راميين في استهداف إحدى المدرعات.

وسوّغ الدويري ذلك بأن زوايا الرماية في تلك المنطقة كانت صعبة، واحتمالية أن يخطئ الرامي الأول الهدف واردة؛ بسبب ظروف المكان، ومن ثم كان القرار الإداري أن يكون هناك رام ثان، وهو ما يكشف كذلك مهارة ودقة عالية في إعداد الفرق والتهيؤ لكل الاحتمالات الواردة.

وحول ما أعلنته القسام من إسقاط طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك-2" كانت في مهمة استخباراتية لجيش الاحتلال في بيت حانون، قال الدويري، إن ذلك تم من خلال عملية تشويش، حيث لم تظهر مصابة ما يعني أنه لم يتم استهدافها ناريا.

ويرى أن هذه الطائرة كنز إستراتيجي حيث سيجري دراستها بعد تفكيكها، ما يتيح الحصول على معلومات تساعد في تطوير أداء وتحركات المقاومة لاحقا، كما أنه يمكن الوقوف على مواصفاتها، وكيفية محاكاة صناعتها مع التطوير أو التعديل عبر استخدام الهندسة العكسية.

وبشأن تعقب الأنفاق في القطاع واكتشاف قوات الاحتلال لبعضها، قال الدويري، إن الإخفاق هو العنوان الكبير في عمليات التعقب تلك، فرغم ما أُجري من تدريب ومحاكاة واستخدام وسائل متعددة والاستفادة من تجارب خارجية، فإن الاحتلال لم ينجح في تحقيق هدف حقيقي في هذا المسار.

ويعاود الدويري تأكيد أن درس عملية طوفان الأقصى -التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- سيكون موضع إلهام لكثير من جيوش العالم، وسيُدرَّس في أرقى المعاهد العسكرية، حسب رأيه.

وأشار في هذا السياق إلى أن جيش كوريا الجنوبية أجرى تمرين محاكاة لما جرى في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خشية أن تُستنسخ التجربة من جانب كوريا الشمالية.

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