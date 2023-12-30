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تقرير: إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت 70% من منازل غزة

12/30/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الحرب على قطاع غزة ولدت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث، مؤكدة أن إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع.


وتابعت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي دمر تماما أو ألحق أضرارا بنصف مباني القطاع، فضلا عن قصف كنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تسوق وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس.


وأكدت أن القصف الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، جعلها جميعها غير قابلة للإصلاح.


كما قالت إن الاحتلال دمر بساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية).-(الجزيرة)

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