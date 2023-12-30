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كوب 28.. دعوة أردنية لتعزيز الترابط بين المياه والغذاء والزراعة

12/30/2023 4:17:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس تفرض أزمة غياب هيئة مرجعية موحدة يرتكز عليها دور "إصلاح" الأزمة المناخية أو المائية أو الغذائية، نفسها، على مشهد التحديات العالمية، ومن ضمنها الأردن، والتي تحول دون الوصول نحو استثمار مستدام في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وفيما باتت هذه القضية مطلبا ملحّا للوصول نحو أمن مائي أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة دعوات الأردن، خلال مشاركته الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي بداية كانون الأول (ديسمبر) الحالي، لتعزيز الروابط بين المياه والزراعة والغذاء.
وقال سلامة، في تصريحات لـ "الغد"، إن مؤتمر (كوب 28) جسّد فرصة مهمة لطرح التحديات الجسيمة لقطاع المياه الأردني والذي ترأس وفده للمؤتمر، وزير المياه والري رائد أبو السعود، سيما وأن المملكة واحدة من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والصراعات، في وقت استضافت فيه خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين، ما أثر على واقعها المائي بشكل كبير، وخاصة الانخفاض الحاد في حصة الفرد إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا.
وأضاف سلامة أن وزارة المياه والري شددت على سعيها التام لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة والبحث والتطوير لتحقيق الامن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية.
إلى جانب إجراءاتها في زيادة تغطية خدمة الصرف الصحي وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في الاستفادة من المياه المعالجة وفق أفضل المواصفات والمستويات العالمية كمصدر مستدام، تصل إلى استفادة من نحو 200 مليون متر مكعب سنويا في هذا المجال.
وأشار الناطق الإعلامي باسم "المياه" لتأكيدات قطاع المياه خلال مشاركته في المؤتمر الأممي، أهمية انسجام أنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية، وسط تحذيرات من مخاطر تحديات المناخ وأثر انعدام الامن المائي على الامن الغذائي، توازيا وضرورة التكاتف لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تتزايد يوما بعد يوم والآليات الممكن اتباعها لإيجاد الحلول الفاعلة، مع ضرورة زيادة التمويل والدعم المقدم من المؤسسات التمويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
‎وأكد أبو السعود، في تصريحات سابقة، التوجيهات الملكية نحو التنبه للإسراع بتنفيذ مشاريع مائية مستدامة حيث نفذ الاردن مشروع الديسي لتامين 100مليون متر مكعب سنويا، "ولكن أزمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات ونعمل حاليا بقوة للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا".
وركز حينها، على ضرورة إيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول، معتبرا أنها أصبحت تحدّ حقيقي وخطر، يهدد الاستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الاحواض والمصادر المائية.
واستعرض التجربة الأردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها من خلال تعزيز الحصاد المائي من مياه الأمطار وبناء الآبار التجميعية في المؤسسات والمنازل وبناء الحفائر والسدود، حيث تم الاتفاق على تعيين ضباط ارتباط للمشاريع الناجحة في الدول المشاركة لعرضها في مؤتمر المياه العام 2024 الذي سيعقد في بغداد.
وحذرت المناقشات التي جرت خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمرتبطة بمحور المياه، من تذبذب السياسات غير المستدامة التي تؤثر سلبا على استخدام المياه لتعزيز تغير المناخ، مقابل عدم استعداد "النظم الغذائية الحالية في جميع أنحاء العالم"، لمكافحة أزمة المياه وتحمل ضربات غير متوقعة.
وفي إطار الخطوات المتخذة في مجال المياه خلال اختتام المؤتمر ذاته، تأرجح مجتمع المياه بين الأمل وخيبته إزاء دور المياه في العمل المناخي "بين غير الموجود والواعد".
ورغم ذلك، لفت تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (سيوي)، لأهمية المفاوضات الرسمية المنعقدة في إطار المياه خلال مؤتمر (كوب 28)، إلا أن الاعتراف أيضا بالمياه وبشكل متزايد كعامل رئيسي للعمل المناخي المؤثر، لا يقل أهمية أيضا.
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