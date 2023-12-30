قد يصل بك إلى إطلاق النار على زملائك.. ما هو الكابوس وكيف يؤثر على سلوكنا؟



ويُعرَّف اضطراب الكابوس بأنّه نمط من الأحلام المرعبة المتكررة، التي تؤثر على نوعية حياتك. وتتراوح درجة الخوف فيها من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تكون قصيرة الأمد أو مزمنة، وتتزايد الكوابيس عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وفق موقع CLEVELAND CLINIC

فما هي أسباب اضطراب الكابوس؟ وما هي علاماته؟ وكيف يمكن أن يؤثر على سلوكنا اليومي؟



تُعدّ الكوابيس أحد أبرز أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، حيث تؤثر على ما يصل إلى 50٪ من البالغين المعرّضين للصدمات.



وتشير الإحصائيات إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالكوابيس، كعرض من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مقارنة بالنساء.



لدى الأشخاص الذين شُخّصوا باضطراب ما بعد الصدمة، قد لا تقتصر الكوابيس عندهم في مرحلة نوم حركة العين السريعة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضاً أثناء نوم الفرد العميق، بحسب دراسات حدّثنا عنها موقع springer link.



وعادة يكون محتوى الكابوس مزعجاً للغاية، فمثلاً يخيّل للحالم ظهور أحد أفراد أسرته المتوفى في الأحلام، وهو يطلب منه المساعدة، أو يمكن أن تكون مثل هذه الكوابيس أيضاً هجوماً روحياً على الحالم نفسه، ويُعتقد أنه يتعرض لمرض شديد أو يجابه الموت.



اضطرابات عقلية أخرى تسبب الكوابيس المتكررة

ووفق نفس الموقع ربط الأخصائيون أيضاً الكوابيس المتكررة بالعديد من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والفصام واضطراب الشخصية الحدية، فيمكن أن يسبب الاكتئاب، على وجه الخصوص، تغيرات في دورة النوم، مما يزيد من احتمالية الكوابيس.



أعراض الاكتئاب

اضطرابات النوم الأخرى: يمكن أن يحدث اضطراب الكابوس جنباً إلى جنب مع اضطرابات النوم الأخرى، بما في ذلك الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم..



أسباب أخرى لاضطراب الكابوس

بحسب موقع sleep fondation، فإن عدداً من الأسباب الأخرى قد تولّد الكوابيس أو تزيد من تكرارها، مما يعرض الشخص بشكل أكبر لخطر الإصابة بـ"إضطراب الكابوس" نذكر من بينها:



الإجهاد: قد تؤدي المستويات المرتفعة من التوتر إلى إصابة الشخص بالكوابيس. في بعض الحالات، قد يؤدي حدث مرهق واحد إلى ظهور كوابيس متكررة تحتوي على مشاعر مؤلمة مرتبطة بالحدث.



الأدوية: تسبب العديد من الأدوية الكوابيس كآثار جانبية، فمثلاً يمكن لبعض أدوية ضغط الدم أن تولد الكوابيس، وكذلك بعض أدوية الالتهابات والاكتئاب ومتلازمة تململ الساقين..



الكحول والمخدرات: شرب الكثير من الكحول أو استخدام بعض العقاقير يمكن أن يؤدي إلى الكوابيس.



التوقف عن استهلاك المشروبات الكحولية: يمكن أن تنتج الكوابيس أيضاً عن التوقف عن استخدام المشروبات الكحولية، بما في ذلك العقاقير.



التخلي عن بعض الأدوية: تمنع العديد من الأدوية الموصوفة طبيّاً حركة إغلاق العين السريعة عند النوم، وعندما يتم إيقافها، يؤدي الارتداد الناتج في نوم حركة العين السريعة إلى حدوث كوابيس.



أعراض اضطراب الكابوس

بحسب موقع mayo clinic، من المرجح أن يتعرّض الأشخاص للكوابيس في النصف الثاني من ليلتهم.



قد تحدث الكوابيس نادراً أو بشكل متكرر، تصل حتى عدة مرات في الليلة، وتكون النوبات بشكل عام قصيرة، ولكنها تتسبب في إيقاظ الشخص، وقد يكون من الصعب العودة إلى النوم.



قد يتضمن الكابوس هذه الأعراض:

– يبدو الكابوس حقيقياً ومزعجاً للغاية، وغالباً ما يصبح أكثر إزعاجاً مع تقدّم أحداث الحلم.



-عادة ما ترتبط قصة الكوابيس بالتهديدات التي تمس سلامة الشخص أو بقاءه على قيد الحياة، ولكن يمكن أن تحتوي على مواضيع أخرى مزعجة.



-يشعر الشخص المتعرّض للكابوس بالخوف أو القلق أو الغضب أو الحزن.



-يشعر الشخص أيضاً بالتعرق أو تتسارع نبضات قلبه أثناء وجوده في السرير.



-يمكن للشخص التفكير بوضوح عند الاستيقاظ، ويمكنه تذكر تفاصيل الكابوس الذي أزعجه.



-الكوابيس تسبب للأشخاص الضيق الذي يمنعهم من العودة إلى النوم بسهولة.



ما هي أنواع اضطراب الكابوس؟

تتراوح شدة اضطراب الكابوس بناءً على حدوث الكوابيس:

كابوس خفيف: أقل من كابوس واحد في الأسبوع في المتوسط.

كابوس معتدل: ما يفوق الكابوس في نفس الأسبوع.

كابوس شديد: كوابيس كل ليلة.

يمكن أن تختلف الكوابيس أيضاً في المدة:

يستمر اضطراب الكابوس الحاد لمدة شهر أو أقل.

يستمر اضطراب الكابوس تحت الحاد لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن أقل من 6 أشهر.

يستمر اضطراب الكابوس المزمن لمدة 6 أشهر أو أكثر.



يمكن لهذه الحالة أن تعطل نومك بشكل كبير وتؤثر على نوعية حياتك. ويمكن أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم حالات الصحة العقلية الأساسية، مثل الاكتئاب أو القلق.



متى يتحوّل الكابوس إلى إضطراب؟

وفق المصدر السابق تعتبر الكوابيس اضطراباً فقط إذا كان الشخص يعاني من:



– حدوثها بشكل متكرر.



– الضيق الشديد أثناء النهار، مثل القلق أو الخوف المستمر، أو القلق قبل النوم بشأن رؤية كابوس آخر.



-مشاكل في التركيز أو الذاكرة، أو عدم القدرة على التوقف عن التفكير في الصور التي شاهدها الشخص أثناء الكابوس.



-الشعور بالنعاس أثناء النهار أو التعب أو انخفاض الطاقة.



-مشاكل في الأداء في العمل أو المدرسة أو في المواقف الاجتماعية.



-مشاكل سلوكية تتعلق بوقت النوم أو الخوف من الظلام. -عربي بوست

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