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أمواج هائلة تضرب شواطئ في كاليفورنيا- فيديو

12/30/2023 4:17:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواجه المناطق الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمواجا عاتية بسبب عواصف في المحيط الهادئ.


وبدأت السلطات في إجراءات للحد من تأثيرات هذه الأمواج التي تصل إلى ارتفاعات هائلة، خاصة في مدينة فينتورا، حيث ضربت الأمواج المركبات والأشخاص الذين كانوا يتجولون بالقرب من الشاطئ.


ونقلت السلطات في فينتورا، 8 أشخاص على الأقل للمستشفيات، لتلقي العلاج بعد أن ضربتهم الأمواج وتعرضوا لإصابات، فيما تم إغلاق الأرصفة والموانئ.

واجتاحت الأمواج مناطق شاطئية على ساحل كاليفورنيا، الخميس، مما أدى إلى غرق مواقف السيارات والشوارع. وأصدرت السلطات تحذيرات تطالب بإخلاء المناطق المنخفضة.
وتداولت حسابات رسمية من مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا، مقطعا مصورا لموجة اجتاحت أحد الشواطئ.

وكانت الأمواج أقل عنفا الجمعة، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من أن أمواج شديدة الخطورة قد تظهر السبت.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس، إن الأعاصير القوية فوق مياه شمالي المحيط الهادئ، كانت ترسل أمواجا يتراوح ارتفاعها بين 4 إلى 5 أمتار، حيث خلقت العواصف طاقة هائلة عبر المياه الساحلية.

وفي بعض النقاط على طول كاليفورنيا، يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من 7.6 مترا. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ارتفاع المد والجزر يزيد من خطر حدوث المزيد من الفياضانات الساحلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "يتوقع أن يكون هذا حدثا استثنائيا بسبب ارتفاع الأمواج، وفيضانات ساحلية لم تحدث منذ سنوات"، نقلا عن الحرة.

ودعت لأخذ الحيطة والحذر والاستماع لتوجيهات السلطات المحلية، وأضافت: "لا تدر ظهرك أبدا للماء، من المحتمل أن تحدث موجات مدمرة ومهددة للحياة".

وتعرضت هاواي أيضا لأمواج ضخمة هذا الأسبوع، لكن خدمة الأرصاد الجوية خفضت مستوى التحذير من ارتفاع الأمواج، وقالت إن "الأمواج الكبيرة قد يتراوح ارتفاعها بين 5.5 و6.7 مترا، على طول بعض الشواطئ المواجهة للشمال، والتيارات القوية ستجعل السباحة خطيرة".

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