ورشة عمل ناجحة حول الأمن السيبراني تستكشف الرؤية الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي في هذا المجال

في 21 ديسمبر، نظمت كلّ من مدرسة "42 أبوظبي" للبرمجة المبتكرة ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "أنكسينسيك" (ANXINSEC) ورشة عمل تستكشف الحلول والخدمات في مجال الأمن السيبراني بعنوان "مواكبة المستقبل: الأمن السيبراني في العصر الرقمي". وقد جمع الحدث، الذي حقق نجاحاً باهراً، متخصصين في مجال الأمن السيبراني من شركة Anxinsec ومجموعة من الطلبة الطموحين من مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة المبتكرة. وقد تناول المشاركون في الورشة موضوعات شتى مرتبطة بهذا المجال.

تناولت ورشة العمل مجموعة من البرامج والكلمات، أبرزها الكلمة الرئيسية الآسرة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، والتي تطرق فيها إلى الرؤية الاستراتيجية للأمن السيبراني. كما وأكد الدكتور الكويتي على التزام الإمارات ببناء منظومة مرنة في مجال الأمن السيبراني، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعلم المستمر وصقل الابتكار لمواجهة تحديات الأمن السيبراني وتزويد قادة المستقبل بالمهارات الأساسية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الكويتي : "يمثل التعاون مع مدرسة 42 أبوظبي للبرمجة المبتكرة وشركة 'أنكسينسيك' (Anxinsec) خطوة هامة نحو تعزيز فهم التهديدات السيبرانية بين الطلاب وجيل المستقبل من القادة الرقميين. بالتالي، يتمثّل هدفنا في تزويد هؤلاء جميعاً بالمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة مستقبل آمن لدولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جهته، قال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـمدرسة 42 أبوظبي : "نحن عازمون على تمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً من خلال اعتماد منهجية تعلم مبتكرة وتنظيم ورش عمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة وشركة 'أنكسينسيك' (Anxinsec)."

وقد تولى فريق "أنكسينسيك" (Anxinsec) المتخصص في الأمن، مشاركة معرفته وخبراته في إطار جلسات تمحورت حول "الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني" والاستراتيجيات الفعالة لمواجهة هجمات البرامج الإلكترونية الخبيثة. وقد أتيحت للحاضرين فرصة تبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات وإقامة علاقات قيّمة ضمن مجتمع الأمن السيبراني.

ومن جهته، قال أليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة "أنكسينسيك" ( Anxinsec ) : "لقد كان من دواعي سروري التعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة ومدرسة 42 أبو ظبي. يتخطى التزام Anxinsec مجرد توفير المنتجات والخدمات الدفاعية المتطورة؛ إذ نتعهد أيضاً بترسيخ ثقافة الوعي الأمني. ولا يقتصر هذا المسعى على استخدام التكنولوجيا فحسب، بل يرتبط أيضًا بحماية أسلوب حياتنا في العصر الرقمي".

تدأب "أنكسينسيك" (Anxinsec)، وهي شركة ذائعة الصيت متخصصة في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات، على تكريس جهودها لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمساهمة الفعالة في مجتمع الأمن السيبراني. وتساهم مشاركتها في ترسيخ مكانة ورشة العمل وأهميتها كمركز للمتخصصين في القطاع لتمكينهم من تبادل الأفكار والتعاون لتطوير مجال الأمن السيبراني.