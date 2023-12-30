أسعار الغاز الطبيعي في آسيا تنخفض 58% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في آسيا لتسجل خسائر 58% منذ بداية العام الجاري، بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وهي عوامل هبوطية من المتوقع أن تستمر خلال عام 2024.
وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي في شمال شرق آسيا تسليم فبراير بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس، بحسب“رويترز”.
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وقال صامويل جود، رئيس مجلس إدارة تسعير الغاز الطبيعي المسال لدى وكالة“أرجوس”:“في شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية الإضافية، لا سيما في كوريا الجنوبية”.
وفي أوروبا، تم تعديل توقعات الطقس حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن المعتاد بعد الأسبوع الأول من شهر يناير، لكن القارة لا تزال لديها مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670009
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