أسعار الغاز الطبيعي في آسيا تنخفض 58% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في آسيا لتسجل خسائر 58% منذ بداية العام الجاري، بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وهي عوامل هبوطية من المتوقع أن تستمر خلال عام 2024.

وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي في شمال شرق آسيا تسليم فبراير بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس، بحسب“رويترز”.

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وقال صامويل جود، رئيس مجلس إدارة تسعير الغاز الطبيعي المسال لدى وكالة“أرجوس”:“في شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية الإضافية، لا سيما في كوريا الجنوبية”.

وفي أوروبا، تم تعديل توقعات الطقس حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن المعتاد بعد الأسبوع الأول من شهر يناير، لكن القارة لا تزال لديها مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب.

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