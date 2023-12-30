شركة مدفوعات ألمانية تطالب إرنست آند يونج بتعويض 1.6 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة المدفوعات الألمانية“وايركارد Wirecard” دعوى قضائية تطالب فيها“إرنست آند يونج” بتعويضات قدرها 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار)، بسبب دورها في التدقيق الذي سبق انهيار أعمالها عام 2020.
وقال متحدث باسم محكمة شتوتجارت الجمعة، إن الدعوى رفعها مدير الإفلاس في“وايركارد”،“مايكل جافي”، حسبما ذكرت وكالة“رويترز”.
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في الأسبوع الماضي، رفع أحد المستثمرين دعوى للمطالبة بتعويضات تزيد على 700 مليون يورو، فيما أصرت شركة المحاسبة باستمرار على رفض المطالبات المماثلة.
تقدمت“وايركارد” بطلب لإشهار إفلاسها في يونيو 2020، وهي مدينة بنحو 4 مليارات دولار، بعد الكشف عن فجوة بقيمة 1.9 مليار يورو في حساباتها قالت“إرنست آند يونج” إنها نتيجة عملية احتيال عالمية معقدة.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670008
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