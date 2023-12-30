شركة مدفوعات ألمانية تطالب إرنست آند يونج بتعويض 1.6 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة المدفوعات الألمانية“وايركارد Wirecard” دعوى قضائية تطالب فيها“إرنست آند يونج” بتعويضات قدرها 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار)، بسبب دورها في التدقيق الذي سبق انهيار أعمالها عام 2020.

وقال متحدث باسم محكمة شتوتجارت الجمعة، إن الدعوى رفعها مدير الإفلاس في“وايركارد”،“مايكل جافي”، حسبما ذكرت وكالة“رويترز”.

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في الأسبوع الماضي، رفع أحد المستثمرين دعوى للمطالبة بتعويضات تزيد على 700 مليون يورو، فيما أصرت شركة المحاسبة باستمرار على رفض المطالبات المماثلة.

تقدمت“وايركارد” بطلب لإشهار إفلاسها في يونيو 2020، وهي مدينة بنحو 4 مليارات دولار، بعد الكشف عن فجوة بقيمة 1.9 مليار يورو في حساباتها قالت“إرنست آند يونج” إنها نتيجة عملية احتيال عالمية معقدة.

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