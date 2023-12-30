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محللون يتوقعون ارتفاع قيمة اليوان مقابل الدولار في 2024

12/30/2023 4:10:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر استطلاع رأي حديث، أن اليوان الصيني سيرتفع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، في ظل تراجع الفارق في الفائدة، والذي يؤدي بدوره إلى تباطؤ خروج رأس المال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب المسح الذي أجرته“بلومبرج” وشمل محللين ومتداولين، فمن المتوقع ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني إلى 7 يوانات مقابل الدولار بنهاية العام المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 7.10 يوان.

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وقال المشاركون في الاستطلاع، إن العامل الإيجابي الرئيسي في هذا السيناريو خلال العام المقبل، سيكون انحسار الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين مع تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.

ويبلغ سعر الصرف المتوقع من بنك“ميزوهو” لليوان في نهاية العام 6.95 يوان لكل دولار، مما يعني زيادة بنحو 2% عن المستوى الحالي، وبعدما تراجع 10% منذ نهاية 2021، وكان من أسوأ العملات الآسيوية الناشئة أداءً خلال تلك الفترة.

ومؤخرًا، تدهورت معنويات المستثمرين في الصين بسبب أزمة العقارات المستمرة والإنفاق الاستهلاكي الأضعف من المتوقع، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد وشجع البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية أكثر مرونة من نظرائه العالميين.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670007

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