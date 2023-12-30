أسهم شركات الطيران الأمريكية تسجل مكاسب سنوية لأول مرة منذ 2019

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسهم شركات الطيران الأمريكية أول مكاسب سنوية منذ عام 2019، لتعلن تجاوزها الفترة الصعبة التي مرت بها منذ بداية جائحة كورونا، وتغلبها على مخاوف تباطؤ السفر المحلي والاضطرابات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر“إس آند بي” المركب لصناعة الطيران بنسبة 6.4% خلال عام 2023، وهو أفضل أداء سنوي له منذ ارتفاعه بنسبة 12% قبل أربع سنوات.

موضوعات30 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر وأمريكا منذ 1978 عين على البورصة.. تحليل لأبرز أسهم السوق المصرية 2024 الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022

وتصدرت شركة“سكاي ويست SkyWest” المؤشر المكون من تسعة أعضاء، حيث ارتفع سهمها بنسبة 216%، يليه سهما“دلتا إيرلاينز” و”أليجانت ترافل Allegiant Travel” بنسبة 20% لكل منهما.

ويعكس الأداء الإيجابي طلب المستهلكين المستمر والمتنامي على تجارب السفر رغم الضغوط التي تشكلها أسعار الفائدة المرتفعة والتي تهدد بكبح الإنفاق، علاوة على التوترات الأمنية في أماكن مختلفة من العالم.

المصدر: