أسهم شركات الطيران الأمريكية تسجل مكاسب سنوية لأول مرة منذ 2019

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت أسهم شركات الطيران الأمريكية أول مكاسب سنوية منذ عام 2019، لتعلن تجاوزها الفترة الصعبة التي مرت بها منذ بداية جائحة كورونا، وتغلبها على مخاوف تباطؤ السفر المحلي والاضطرابات الجيوسياسية.
وارتفع مؤشر“إس آند بي” المركب لصناعة الطيران بنسبة 6.4% خلال عام 2023، وهو أفضل أداء سنوي له منذ ارتفاعه بنسبة 12% قبل أربع سنوات.
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وتصدرت شركة“سكاي ويست SkyWest” المؤشر المكون من تسعة أعضاء، حيث ارتفع سهمها بنسبة 216%، يليه سهما“دلتا إيرلاينز” و”أليجانت ترافل Allegiant Travel” بنسبة 20% لكل منهما.
ويعكس الأداء الإيجابي طلب المستهلكين المستمر والمتنامي على تجارب السفر رغم الضغوط التي تشكلها أسعار الفائدة المرتفعة والتي تهدد بكبح الإنفاق، علاوة على التوترات الأمنية في أماكن مختلفة من العالم.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670006
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