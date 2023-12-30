سهم جنرال إلكتريك يسجل أفضل أداء سنوي على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم شركة“جنرال إلكتريك” خلال التعاملات، لكنه سجل أفضل أداء سنوي له على الإطلاق، قبيل العملية النهائية لتقسيم الأعمال.
وتراجع السهم بنسبة 0.55% إلى 127.63 دولار في ختام تعاملات الجمعة، لكنه سجل مكاسب بأكثر من 95% على مدار عام 2023، وهو أفضل أداء سنوي للسهم على الإطلاق، وفقًا للبيانات المتوافرة والتي تعود إلى عام 1972.
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ومن المقرر في بداية الربع الثاني، فصل أعمال الطاقة والطاقة المتجددة للشركة تحت اسم“جنرال إلكتريك فيرنوفا GE Vernova”، فيما سيتم إعادة تنظيم باقي الأعمال ضمن وحدة الطيران“GE Aerospace”.
ويأتي ذلك بعد فصل الشركة – التي يبلغ عمرها 150 عامًا وشارك في تأسيسها“توما إديسون” – أعمالها للمنتجات الطبية“جنرال الكتريك هيلث كير تكنولوجيز” في ديسمبر 2022.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670005
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