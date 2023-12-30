سهم جنرال إلكتريك يسجل أفضل أداء سنوي على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم شركة“جنرال إلكتريك” خلال التعاملات، لكنه سجل أفضل أداء سنوي له على الإطلاق، قبيل العملية النهائية لتقسيم الأعمال.

وتراجع السهم بنسبة 0.55% إلى 127.63 دولار في ختام تعاملات الجمعة، لكنه سجل مكاسب بأكثر من 95% على مدار عام 2023، وهو أفضل أداء سنوي للسهم على الإطلاق، وفقًا للبيانات المتوافرة والتي تعود إلى عام 1972.

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ومن المقرر في بداية الربع الثاني، فصل أعمال الطاقة والطاقة المتجددة للشركة تحت اسم“جنرال إلكتريك فيرنوفا GE Vernova”، فيما سيتم إعادة تنظيم باقي الأعمال ضمن وحدة الطيران“GE Aerospace”.

ويأتي ذلك بعد فصل الشركة – التي يبلغ عمرها 150 عامًا وشارك في تأسيسها“توما إديسون” – أعمالها للمنتجات الطبية“جنرال الكتريك هيلث كير تكنولوجيز” في ديسمبر 2022.

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