شركات الشحن الدنماركية تضاعف أجور أطقم السفن في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركات الشحن في الدنمارك، موطن بعض أكبر الشركات في العالم، على مضاعفة أجور أفراد الطاقم الذين يبحرون عبر البحر الأحمر للتعويض عن التعرض للمخاطر المحتملة إثر الهجمات الأخيرة.

ووفقًا لاتفاقية قدمتها الجمعة مجموعة شركات الشحن الدنماركية وأكبر ثلاث نقابات عمالية للبحارة في البلاد، يحتسب بدل المخاطر عن الوقت في منطقتين محددتين عاليتي المخاطر في البحر الأحمر.

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وفي حين تتجنب العديد من شركات الشحن البحر الأحمر، تستعد الدنماركية“ميرسك” لاستئناف الشحن عبر المنطقة، بعد الإبحار في البداية لمسافة طويلة جنوب إفريقيا عبر“رأس الرجاء الصالح”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في“كوبنهاجن”، من المقرر أن ترسل الدنمارك سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمشاركة في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى المنطقة نهاية الشهر المقبل.

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