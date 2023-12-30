شركات الشحن الدنماركية تضاعف أجور أطقم السفن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركات الشحن في الدنمارك، موطن بعض أكبر الشركات في العالم، على مضاعفة أجور أفراد الطاقم الذين يبحرون عبر البحر الأحمر للتعويض عن التعرض للمخاطر المحتملة إثر الهجمات الأخيرة.
ووفقًا لاتفاقية قدمتها الجمعة مجموعة شركات الشحن الدنماركية وأكبر ثلاث نقابات عمالية للبحارة في البلاد، يحتسب بدل المخاطر عن الوقت في منطقتين محددتين عاليتي المخاطر في البحر الأحمر.
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وفي حين تتجنب العديد من شركات الشحن البحر الأحمر، تستعد الدنماركية“ميرسك” لاستئناف الشحن عبر المنطقة، بعد الإبحار في البداية لمسافة طويلة جنوب إفريقيا عبر“رأس الرجاء الصالح”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في“كوبنهاجن”، من المقرر أن ترسل الدنمارك سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمشاركة في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى المنطقة نهاية الشهر المقبل.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670004
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