رابع أكبر صانعة بطاريات صينية تبدأ الإنتاج بأول مصانعها الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة“جوشن هاي تك Gotion High Tech” الصينية، عملياتها في أول مصانع البطاريات الثلاثة التابعة لها في الولايات المتحدة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية التي قد تعيق عمليات التوسع.

وقالت رابع أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الصين الجمعة، إن المصنع الواقع في فريمونت بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ طاقته السنوية جيجاواط ساعة، أنتج أول حزمة بطارية للاستخدام السكني في 21 ديسمبر، للاستفادة من مبادرة“صنع في أمريكا”.

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ومن المتوقع أن يبدأ مصنع البطاريات التابع للشركة شنتشن والذي تبلغ قيمته ملياري دولار في ولاية إلينوي، الإنتاج في عام 2024، وستبلغ قدرة المصنع 10 جيجاواط ساعة من حزم البطاريات و40 جيجاواط ساعة من خلايا البطاريات سنويًا.

وفي ميتشجان، تقوم“جوشن” ببناء مصنع لمواد البطاريات تبلغ تكلفته 2.36 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتج 150 ألف طن من مواد الكاثود سنويًا، فضلًا عن توفير 2350 فرصة عمل، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وتهيمن شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية، والتي يبلغ عددها نحو 50 شركة، على السوق العالمية، حيث تستحوذ الصين على أول ستة مراكز – بما في ذلك“جوشن” – بين أفضل 10 شركات في العالم.

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