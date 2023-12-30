Saturday, 30 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رابع أكبر صانعة بطاريات صينية تبدأ الإنتاج بأول مصانعها الأمريكية

12/30/2023 4:10:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت شركة“جوشن هاي تك Gotion High Tech” الصينية، عملياتها في أول مصانع البطاريات الثلاثة التابعة لها في الولايات المتحدة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية التي قد تعيق عمليات التوسع.

وقالت رابع أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الصين الجمعة، إن المصنع الواقع في فريمونت بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ طاقته السنوية جيجاواط ساعة، أنتج أول حزمة بطارية للاستخدام السكني في 21 ديسمبر، للاستفادة من مبادرة“صنع في أمريكا”.

موضوعات متعلقة الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022 7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع البطاريات التابع للشركة شنتشن والذي تبلغ قيمته ملياري دولار في ولاية إلينوي، الإنتاج في عام 2024، وستبلغ قدرة المصنع 10 جيجاواط ساعة من حزم البطاريات و40 جيجاواط ساعة من خلايا البطاريات سنويًا.

وفي ميتشجان، تقوم“جوشن” ببناء مصنع لمواد البطاريات تبلغ تكلفته 2.36 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتج 150 ألف طن من مواد الكاثود سنويًا، فضلًا عن توفير 2350 فرصة عمل، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وتهيمن شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية، والتي يبلغ عددها نحو 50 شركة، على السوق العالمية، حيث تستحوذ الصين على أول ستة مراكز – بما في ذلك“جوشن” – بين أفضل 10 شركات في العالم.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث