رابع أكبر صانعة بطاريات صينية تبدأ الإنتاج بأول مصانعها الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت شركة“جوشن هاي تك Gotion High Tech” الصينية، عملياتها في أول مصانع البطاريات الثلاثة التابعة لها في الولايات المتحدة، للتغلب على التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية التي قد تعيق عمليات التوسع.
وقالت رابع أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الصين الجمعة، إن المصنع الواقع في فريمونت بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ طاقته السنوية جيجاواط ساعة، أنتج أول حزمة بطارية للاستخدام السكني في 21 ديسمبر، للاستفادة من مبادرة“صنع في أمريكا”.
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ومن المتوقع أن يبدأ مصنع البطاريات التابع للشركة شنتشن والذي تبلغ قيمته ملياري دولار في ولاية إلينوي، الإنتاج في عام 2024، وستبلغ قدرة المصنع 10 جيجاواط ساعة من حزم البطاريات و40 جيجاواط ساعة من خلايا البطاريات سنويًا.
وفي ميتشجان، تقوم“جوشن” ببناء مصنع لمواد البطاريات تبلغ تكلفته 2.36 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتج 150 ألف طن من مواد الكاثود سنويًا، فضلًا عن توفير 2350 فرصة عمل، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وتهيمن شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية، والتي يبلغ عددها نحو 50 شركة، على السوق العالمية، حيث تستحوذ الصين على أول ستة مراكز – بما في ذلك“جوشن” – بين أفضل 10 شركات في العالم.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670003
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