سبيس إكس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لإطلاق الصواريخ الناجحة بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت شركة“سبيس إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” رقمها القياسي السنوي السابق لإطلاق الصواريخ المدارية، بمتوسط أربعة أيام لكل مهمة ناجحة خلال 2023.
وحققت“سبيس إكس” هذا العام 91 عملية إطلاق بصاروخ“فالكون 9′′، و5 عمليات إطلاق أخرى بصاروخ“فالكون هيفي”، متجاوزة العدد القياسي السابق البالغ 61 عملية إطلاق مدارية في عام 2022، بحسب“سي إن بي سي”.
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وكتب جون إدواردز، نائب رئيس الشركة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قبل بضع سنوات فقط، اقترح“ماسك” هدف إطلاق 100 مرة، مضيفًا أنه فخور للغاية بالعمل مع“أفضل فريق على وجه الأرض”، ومتحمس لرؤية إنجازات العام المقبل.
وقال مسؤولو“سبيس إكس” إن الشركة تهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 144 صاروخ“فالكون” في عام 2024، حيث تواصل نشر الأقمار الصناعية لنظام“ستارلينك”، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من تقييمها البالغ 180 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670002
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