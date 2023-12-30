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سبيس إكس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لإطلاق الصواريخ الناجحة بـ2023

12/30/2023 4:10:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت شركة“سبيس إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” رقمها القياسي السنوي السابق لإطلاق الصواريخ المدارية، بمتوسط أربعة أيام لكل مهمة ناجحة خلال 2023.

وحققت“سبيس إكس” هذا العام 91 عملية إطلاق بصاروخ“فالكون 9′′، و5 عمليات إطلاق أخرى بصاروخ“فالكون هيفي”، متجاوزة العدد القياسي السابق البالغ 61 عملية إطلاق مدارية في عام 2022، بحسب“سي إن بي سي”.

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وكتب جون إدواردز، نائب رئيس الشركة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قبل بضع سنوات فقط، اقترح“ماسك” هدف إطلاق 100 مرة، مضيفًا أنه فخور للغاية بالعمل مع“أفضل فريق على وجه الأرض”، ومتحمس لرؤية إنجازات العام المقبل.

وقال مسؤولو“سبيس إكس” إن الشركة تهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 144 صاروخ“فالكون” في عام 2024، حيث تواصل نشر الأقمار الصناعية لنظام“ستارلينك”، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من تقييمها البالغ 180 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670002

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