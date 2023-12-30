Saturday, 30 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة ناشئة صينية تطور برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة

12/30/2023 4:10:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعمل شركة“سيدا SEIDA” الصينية الناشئة على تطوير برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة، مستفيدة من خبرة“ليجو تشانج” وهو مدير تنفيذي سابق فيما يعرف بـ”وادي السيليكون”، تولى قيادة الشركة الصينية في العام الماضي.

وتعتزم“سيدا” تقديم الأداة البرمجية المتخصصة للغاية في تصميم العديد من الرقائق الدقيقة وهي ضرورية لتصميم الرقائق المتقدمة، والمعروفة بالأحرف الأولى من اسمها“أوه بي سي OPC”، خلال أوائل عام 2024.

موضوعات متعلقة الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022 7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ

وأوضحت الشركة الصينية أن تلك الأداة تمثل تقنية لا غنى عنها، وأنها ستساعد في إنهاء الاحتكار الأجنبي، مما يدعم جهود الصين في المنافسة على ريادة تكنولوجيا الرقائق، بحسب“رويترز”.

وعمل“تشانج” في وحدة أمريكية تابعة لشركة“سيمنز” الصناعية، قبل أن يترك الشركة الألمانية هو وثلاثة من زملائه الآخرين، وبرر ذلك قائلًا إن القيود الأمريكية قلصت نطاق التقدم الوظيفي والمشاركة في المشاريع الرئيسية.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث