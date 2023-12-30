شركة ناشئة صينية تطور برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل شركة“سيدا SEIDA” الصينية الناشئة على تطوير برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة، مستفيدة من خبرة“ليجو تشانج” وهو مدير تنفيذي سابق فيما يعرف بـ”وادي السيليكون”، تولى قيادة الشركة الصينية في العام الماضي.
وتعتزم“سيدا” تقديم الأداة البرمجية المتخصصة للغاية في تصميم العديد من الرقائق الدقيقة وهي ضرورية لتصميم الرقائق المتقدمة، والمعروفة بالأحرف الأولى من اسمها“أوه بي سي OPC”، خلال أوائل عام 2024.
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وأوضحت الشركة الصينية أن تلك الأداة تمثل تقنية لا غنى عنها، وأنها ستساعد في إنهاء الاحتكار الأجنبي، مما يدعم جهود الصين في المنافسة على ريادة تكنولوجيا الرقائق، بحسب“رويترز”.
وعمل“تشانج” في وحدة أمريكية تابعة لشركة“سيمنز” الصناعية، قبل أن يترك الشركة الألمانية هو وثلاثة من زملائه الآخرين، وبرر ذلك قائلًا إن القيود الأمريكية قلصت نطاق التقدم الوظيفي والمشاركة في المشاريع الرئيسية.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670001
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