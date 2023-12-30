شركة ناشئة صينية تطور برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة“سيدا SEIDA” الصينية الناشئة على تطوير برمجيات لتصميم الرقائق الدقيقة، مستفيدة من خبرة“ليجو تشانج” وهو مدير تنفيذي سابق فيما يعرف بـ”وادي السيليكون”، تولى قيادة الشركة الصينية في العام الماضي.

وتعتزم“سيدا” تقديم الأداة البرمجية المتخصصة للغاية في تصميم العديد من الرقائق الدقيقة وهي ضرورية لتصميم الرقائق المتقدمة، والمعروفة بالأحرف الأولى من اسمها“أوه بي سي OPC”، خلال أوائل عام 2024.

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وأوضحت الشركة الصينية أن تلك الأداة تمثل تقنية لا غنى عنها، وأنها ستساعد في إنهاء الاحتكار الأجنبي، مما يدعم جهود الصين في المنافسة على ريادة تكنولوجيا الرقائق، بحسب“رويترز”.

وعمل“تشانج” في وحدة أمريكية تابعة لشركة“سيمنز” الصناعية، قبل أن يترك الشركة الألمانية هو وثلاثة من زملائه الآخرين، وبرر ذلك قائلًا إن القيود الأمريكية قلصت نطاق التقدم الوظيفي والمشاركة في المشاريع الرئيسية.

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