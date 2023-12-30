الاقتصاد الروسي ينكمش 1.2% خلال 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا“روستات”، إن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 1.2% العام الماضي، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1%.
وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
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وذكرت روستات“ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية”.
وأضافت أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9%، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6%.
وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5%.
وتوقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع رويترز، تباطؤ النمو إلى 1.1% العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة.
وتأكد في وقت سابق هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث من العام 5.5% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5%.
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