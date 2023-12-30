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الاقتصاد الروسي ينكمش 1.2% خلال 2022

12/30/2023 4:10:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا“روستات”، إن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 1.2% العام الماضي، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1%.

وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

موضوعات متعلقة الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022 7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ

وذكرت روستات“ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية”.

وأضافت أنها عدلت أيضا نمو الناتج المحلي في 2021 إلى 5.9%، صعودا من التقدير السابق البالغ 5.6%.

وتعافى الاقتصاد الروسي بقوة هذا العام مدفوعا بازدياد الإنفاق الحكومي خاصة على الإنتاج العسكري.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في 2023، إلا أن بوتين قال في 14 ديسمبر إن نمو هذا العام سيصل إلى 3.5%.

وتوقع المحللون الذين شاركوا في استطلاع رويترز، تباطؤ النمو إلى 1.1% العام المقبل في ظل تأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة.

وتأكد في وقت سابق هذا الشهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الثالث من العام 5.5% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي حينما تقلص 3.5%.

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