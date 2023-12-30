582 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات بنوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغ 4.16 تريليون يوان (582.1 مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة، إن حجم صادرات السلع بلغ 2.01 تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 357.7 مليار يوان.

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وأضافت أن إجمالي حجم صادرات الخدمات بلغ 188.9 مليار يوان خلال الشهر الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها 320.4 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 131.5 مليار يوان.