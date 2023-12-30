582 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات بنوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغ 4.16 تريليون يوان (582.1 مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي.
وقالت الهيئة، إن حجم صادرات السلع بلغ 2.01 تريليون يوان، بينما بلغ حجم وارداتها 1.65 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 357.7 مليار يوان.
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وأضافت أن إجمالي حجم صادرات الخدمات بلغ 188.9 مليار يوان خلال الشهر الماضي، فيما بلغ حجم وارداتها 320.4 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 131.5 مليار يوان.
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