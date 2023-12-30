الديون الخارجية على الصين تنخفض 2% في الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 2.38 تريليون دولار في نهاية سبتمبر عام 2023.
وبحسب الهيئة، يُمثّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2% أو 50.9 مليار دولار عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.
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وقالت وان تشون ين، نائبة مدير الهيئة، إن الديون الخارجية المستحقة الأدنى على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مضيفا أن حجمها سيبقى مستقراً، فيما ستظلّ أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.
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