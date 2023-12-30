الديون الخارجية على الصين تنخفض 2% في الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 2.38 تريليون دولار في نهاية سبتمبر عام 2023.

وبحسب الهيئة، يُمثّل ذلك انخفاضاً بنسبة 2% أو 50.9 مليار دولار عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

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وقالت وان تشون ين، نائبة مدير الهيئة، إن الديون الخارجية المستحقة الأدنى على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل، مضيفا أن حجمها سيبقى مستقراً، فيما ستظلّ أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.