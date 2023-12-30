98.8 مليار دولار إيرادات متوقعة لـهواوي في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، أنها تتوقع تجاوز إيراداتها 700 مليار يوان، أي نحو 98.83 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مع عودة العمليات التشغيلية للشركة إلى الحالة الطبيعية تدريجياً.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن أعمال البنية التحتية للمعلومات والاتصالات فيها قد حافظت على نمو قوي في عام 2023، حيث تجاوزت أعمال الأجهزة الطرفية التوقعات، بينما حققت الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، كما تحسنت بشكل ملحوظ تنافسية حلول السيارات الذكية.

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وقال هو هو كون، الرئيس الدوري لمجلس إدارة“هواوي”:“لقد نجونا وعززنا النمو من خلال بذل جهود شاقة، لكن التحديات لا تزال شديدة”، مضيفاً:“بغض النظر عن التغيرات الخارجية، ستحافظ هواوي على عزمها الاستراتيجي، وتستفيد بشكل كامل من مزاياها الشاملة في محفظة الصناعة، والابتكار التكنولوجي، ومنصات الأجهزة والبرمجيات المعقدة، لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا باستمرار”.

وفي عام 2022، حققت“هواوي” 642.3 مليار يوان من إيرادات المبيعات، ما سجل زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 310.9 مليار يوان من إيرادات المبيعات مع وصول الربح الصافي إلى 15%.