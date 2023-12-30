98.8 مليار دولار إيرادات متوقعة لـهواوي في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، أنها تتوقع تجاوز إيراداتها 700 مليار يوان، أي نحو 98.83 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مع عودة العمليات التشغيلية للشركة إلى الحالة الطبيعية تدريجياً.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن أعمال البنية التحتية للمعلومات والاتصالات فيها قد حافظت على نمو قوي في عام 2023، حيث تجاوزت أعمال الأجهزة الطرفية التوقعات، بينما حققت الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، كما تحسنت بشكل ملحوظ تنافسية حلول السيارات الذكية.
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وقال هو هو كون، الرئيس الدوري لمجلس إدارة“هواوي”:“لقد نجونا وعززنا النمو من خلال بذل جهود شاقة، لكن التحديات لا تزال شديدة”، مضيفاً:“بغض النظر عن التغيرات الخارجية، ستحافظ هواوي على عزمها الاستراتيجي، وتستفيد بشكل كامل من مزاياها الشاملة في محفظة الصناعة، والابتكار التكنولوجي، ومنصات الأجهزة والبرمجيات المعقدة، لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا باستمرار”.
وفي عام 2022، حققت“هواوي” 642.3 مليار يوان من إيرادات المبيعات، ما سجل زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة 310.9 مليار يوان من إيرادات المبيعات مع وصول الربح الصافي إلى 15%.
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