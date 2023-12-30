أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة التجارة الصينية ، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا ستصبح سارية المفعول اعتباراً من أول يناير 2024.
وأضافت أن البلدين أكملا إجراءاتهما المحلية حتى يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، وذلك بعد توقيع الاتفاقية المذكورة في شهر أغسطس 2023.
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وعند دخول اتفاقية التجارة الحرة حيّز التنفيذ، سيتم إعفاء حوالي 60% من السلع في التجارة الثنائية من الرسوم الجمركية، بينما سيتم تدريجياً تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى الصفر عن أكثر من 95% من السلع.
وتُمثل الاتفاقية أول مثال للصين على فتح تجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود من خلال قائمة سلبية.
ووصفت وزارة التجارة توقيع اتفاقية التجارة الحرة بأنها علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية بين الصين ونيكاراجوا، والتي ستُطلق العنان لإمكانات التعاون التجاري والاستثماري وتُفيد شركات البلدين.
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