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أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ

12/30/2023 4:10:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة الصينية ، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا ستصبح سارية المفعول اعتباراً من أول يناير 2024.

وأضافت أن البلدين أكملا إجراءاتهما المحلية حتى يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، وذلك بعد توقيع الاتفاقية المذكورة في شهر أغسطس 2023.

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وعند دخول اتفاقية التجارة الحرة حيّز التنفيذ، سيتم إعفاء حوالي 60% من السلع في التجارة الثنائية من الرسوم الجمركية، بينما سيتم تدريجياً تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى الصفر عن أكثر من 95% من السلع.

وتُمثل الاتفاقية أول مثال للصين على فتح تجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود من خلال قائمة سلبية.

ووصفت وزارة التجارة توقيع اتفاقية التجارة الحرة بأنها علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية بين الصين ونيكاراجوا، والتي ستُطلق العنان لإمكانات التعاون التجاري والاستثماري وتُفيد شركات البلدين.

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