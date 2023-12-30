7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن استهلاك الغاز الطبيعي بالصين شهد نموا مطردا في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وسط الجهود المبذولة من قبل البلاد لتحقيق التنمية الخضراء.

وفي تلك الفترة، بلغ حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي 356.61 مليار متر مكعب، بزيادة 7.3% على أساس سنوي، بحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

موضوعاتالصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022 أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ 98.8 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ”هواوي” في 2023

وفي نوفمبر وحده، ارتفع حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي بالبلاد بمقدار 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 34.98 مليار متر مكعب.