Saturday, 30 December 2023 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا

12/30/2023 4:10:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن استهلاك الغاز الطبيعي بالصين شهد نموا مطردا في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وسط الجهود المبذولة من قبل البلاد لتحقيق التنمية الخضراء.

وفي تلك الفترة، بلغ حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي 356.61 مليار متر مكعب، بزيادة 7.3% على أساس سنوي، بحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

موضوعات متعلقة الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022 أول يناير.. اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيكاراجوا تدخل حيّز التنفيذ 98.8 مليار دولار إيرادات متوقعة لـ”هواوي” في 2023

وفي نوفمبر وحده، ارتفع حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي بالبلاد بمقدار 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 34.98 مليار متر مكعب.

MENAFN30122023000202011048ID1107669994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث