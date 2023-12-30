7.3% ارتفاعا في حجم استهلاك الغاز بالصين خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن استهلاك الغاز الطبيعي بالصين شهد نموا مطردا في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وسط الجهود المبذولة من قبل البلاد لتحقيق التنمية الخضراء.
وفي تلك الفترة، بلغ حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي 356.61 مليار متر مكعب، بزيادة 7.3% على أساس سنوي، بحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
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وفي نوفمبر وحده، ارتفع حجم الاستهلاك الظاهري للغاز الطبيعي بالبلاد بمقدار 9.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 34.98 مليار متر مكعب.
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