الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عدّلت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022، إلى 3%، في إطار التحقق النهائي.
وأضافت الهيئة أن هذا الرقم ظل ثابتا مقارنة بالحسابات الأولية.
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وبحسب التعديل، فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 120.4724 تريليون يوان، ما يعادل 17.01 تريليون دولار، في 2022، بانخفاض 548.3 مليار يوان عن الحسابات الأولية.
ويمر الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بمرحلتين من الحساب: الحساب الأولي والتحقيق النهائي، حيث يتم إجراء التحقيق النهائي على أساس البيانات الإحصائية السنوية والحسابات المالية النهائية والسجلات الإدارية للإدارات.
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