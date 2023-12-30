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الصين تعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في 2022

12/30/2023 4:10:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدّلت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022، إلى 3%، في إطار التحقق النهائي.

وأضافت الهيئة أن هذا الرقم ظل ثابتا مقارنة بالحسابات الأولية.

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وبحسب التعديل، فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 120.4724 تريليون يوان، ما يعادل 17.01 تريليون دولار، في 2022، بانخفاض 548.3 مليار يوان عن الحسابات الأولية.

ويمر الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بمرحلتين من الحساب: الحساب الأولي والتحقيق النهائي، حيث يتم إجراء التحقيق النهائي على أساس البيانات الإحصائية السنوية والحسابات المالية النهائية والسجلات الإدارية للإدارات.

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